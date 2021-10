Nieuws gemist? Herdenking Molukse ontruiming en Cumali A. nog altijd op de vlucht: Dit en meer in jouw overzicht

Terwijl Rusland alle coronarecords breekt, krabbelt Australië op uit de lockdown. Onze ziekenhuisopnames stijgen. Dat en meer is te lezen in het live-blog. Huisartsen in Staphorst nemen een nieuwe stap in de strijd tegen de ziekte: zij gaan tijdens hun reguliere spreekuur vaccineren.

De lavastroom op La Palma wordt erger, en verzwelgt weer honderden panden.

De herdenking aan de gewelddadige ontruiming van het Molukse woonoord Vaassen in 1976 is vreedzaam verlopen. Vooraf werden er door ‘oplopende spanningen’ vraagtekens geplaatst bij de aanwezigheid van Eper burgemeester Tom Horn, maar hij kon in alle rust deelnemen aan de herdenking.

Volledig scherm Tientallen politieagenten bewijzen de overleden collega Bas Huizing de laatste eer. © Emiel Muijderman

Tientallen agenten vormden vandaag een erehaag in Hardenberg. Hun collega Bas is veel te jong overleden aan de gevolgen van kanker en ze wilden hem een laatste eer bewijzen.

Het Zutphens café Camelot houdt dit weekeinde noodgedwongen de deuren gesloten. Er is een corona-uitbraak onder het -gevaccineerde- personeel.

De Veluwe heeft veel aan mensenhanden te danken. Maar het zijn ook de mensen die nu besluiten de natuur met rust te laten. Er moeten verschillende populaire Veluwse natuurgebieden gedeeltelijk gesloten worden.

IJsland als international. Niet het eerste land waar een voetballer aan denkt, schatten we zo in. Maar ex-Go Ahead Eagles speler Wout Droste dompelt zich onder in de magie van het land. En is blij dat hij er in ieder geval nog een jaartje bij aan kon knopen.

Feyenoord worstelde in de eigen Kuip met RKC Waalwijk. De Rotterdammers leverden tegen de knokkende Brabanders opnieuw twee punten in.

Wielrenners streden vandaag in de Craft Ster van Zwolle. De ronde zou begin maart worden uitgereden, maar werd vanwege de coronamaatregelen verplaatst. De winnaar is een oude bekende, hij won de koers ook in 2019.

De bewolking overheerst, vooral in het zuidoosten klaart het ook regelmatig op. Vanavond en vannacht is het in het noorden bewolkt met soms zelfs wat regen. Onder de bewolking is het duidelijk minder koud met 7 tot 11 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt en soms valt zelfs wat regen. Elders verloopt de dag droog. Het wordt 13 tot 15 graden en er waait een zuid- tot zuidwestenwind, kracht 2 tot 3 boven land en kracht 4 aan zee.

Volledig scherm Cumali A. is veroordeeld voor de moord op zijn nicht. De politie ontdekte bij huiszoekingen recent beeld van de man. Hij leeft vermoedelijk onder een valse naam in Turkije. © Politie Oost-Nederland

Cumali A. wurgde zijn nichtje en sloeg op de vlucht. De Steenwijker weet al 17 jaar uit handen van de politie te blijven.

Volledig scherm Sporten met een boomstam. Jeroen kan het. © Frans Paalman

Sommige mensen houden van gekke uitdagingen. Maar Jeroen uit Zwolle spant de kroon. Hij doet een halve marathon... met een boomstam van 20 kilo in z’n kielzog.

Complotdenkers krijgen steun uit onverwachte hoek. Er zijn kerken die preken: ‘Corona is een plan uit de hel'.

De 72-jarige Larry Miller is topman van Nike Basketball en zustermerken Jordan en Converse. Hij biecht op dat hij in zijn jeugd een tiener doodgeschoten heeft.

Volledig scherm Vader en zoon Pronk bij hun huis in Raalte. © Gerard Vrakking

Deze Raalter familie woont al vijftig jaar op dezelfde plek. Maar van idyllisch wonen is geen sprake meer sinds de laatste tien jaar hun woning wordt omringd door varkensstallen.

En dan nog even dit: De verkoop van een Audi ging vanmiddag niet door. Het werd de koper te heet onder de voeten. Letterlijk.

