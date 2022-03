Nieuws gemist? Het verdriet van Dyon en Nederlanders gewond geraakt in Oekraïne. Dit en meer in jouw overzicht

Een verkeersconflict op de A1 bij Deventer heeft gisteravond geleid tot een schietpartij. Daarbij raakte een 45-jarige man gewond. Twee mensen zijn aangehouden.

Ook peperdure auto’s moeten zich aan de regels houden. Bij een carmeeting bij vliegveld Teuge werden meerdere bonnen uitgedeeld.

Volledig scherm Politiecontrole bij carmeeting in Teuge. © Luciano de Graaf

Een zondagspro­test van winkeliers in Elburg is door de gemeente in de kiem gesmoord met dreiging van een dikke boete. Tot groot ongenoegen van de winkeliers. ,,Angst regeert in Elburg.”

Voorstanders van de aanleg van de Lelylijn laten zich niet uit het veld slaan door een slecht rapport. Den Haag kan zijn borst nat maken. ,,Dit laten we ons niet meer afpakken.’’

PEC Zwolle is er niet in geslaagd om te stunten tegen Feyenoord. Een 1-0 voorsprong werd uit handen gegeven in een door vuurwerk ontsierd duel.

De Zwollenaren speelden met rouwbanden vanwege het overlijden van erevoorzitter Gaston Sporre. De redder van de club, ‘een buitengewoon aimabel, trouw supporter van de club’, overleed op 76-jarige leeftijd.

Na een spannende slotetappe heeft Primoz Roglic het eindklassement van Parijs-Nice gewonnen. Een ploeggenoot speelde daar nog een belangrijke rol in.

Maandagochtend regent het eerst nog in het noordoosten maar geleidelijk wordt het ook daar droog. De zon breekt door en ‘s middags is het 11 tot 13 graden.

Hij wilde eigenlijk geen kind. Maar Dyon zag zijn leven verrijkt met de geboorte van Yara én op zijn kop gezet na haar plotselinge dood. Dit is zijn verdrietige verhaal. ,,Zo pijnlijk, als ik daaraan denk.”

Door één klik op een link van de ‘Belastingdienst’ zijn Pete en Nancy binnen 16 uur 36.000 euro armer. Dat heeft ze heel wat slapeloze nachten en kopzorgen gegeven.

Volledig scherm © Wilbert Bijzitter

Leroy Konjanan dacht als gevolg van MS nooit meer te kunnen optreden in zijn geliefde Hedon. Maar dankzij de hulp van heel veel Zwollenaren is de dj weer terug. ,,Het was beter dan ik in mijn dromen had voorgesteld.’’

En dan nog even dit: Toen agenten zaterdagavond een auto staande hielden in Mijdrecht, schrokken ze zich een hoedje. Ze troffen een ‘sissende passagier’ aan.

