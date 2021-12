Nieuws gemist? Historische zege Max Verstappen en Avondlockdown tijdens kerst. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge bij aankomst bij het catshuisberaad over de coronamaatregelen. © ANP

De avondlockdown geldt ook tijdens de feestdagen. Dat betekent dat horeca, sportscholen en niet-essentiële winkels tijdens de komende feestdagen om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. Nog niet alles is definitief, want dinsdag neemt het kabinet een besluit over deze mogelijke opties.

Een verzameling anti-overheidsgroepen demonstreerde vandaag bij het Mediapark en het Catshuis. De demonstraties waren niet aangekondigd en daarom heeft de politie ingegrepen. ,,De actie vandaag lijkt van een andere orde dan die van de afgelopen weken, maar veel is nog onduidelijk.”

Volledig scherm Politie op de been in IJmuiden © ANP

Een steekincident in Weerselo vannacht is ontstaan nadat een ruzie tussen broer en zus compleet uit de hand liep. Het gedrag van de zus zou in conflict zijn met de geloofsregels van de familie.

Ziekenhuizen in Oost-Nederland regelen extra beveiligers. Dit komt omdat ze steeds vaker te maken hebben met agressieve bezoekers. Met name in een code zwart-scenario vreest het ziekenhuispersoneel dat ‘de lontjes van iedereen korter zullen zijn.’

Rel bij SGP in Oldebroek. Veel leden willen Tom De Nooijer terug op de kandidatenlijst en vinden het ‘Onbegrijpelijk dat fractie en bestuur het vertrouwen in hem hebben opgezegd.’

De meeslepende avonturenroman vol wonderlijke verhalen van Go Ahead Eagles in de eredivisie heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Ondanks dat de wedstrijd niet heel spannend was, hebben de jongens in rood en geel weer een nieuw clubrecord te pakken.

Volledig scherm Go Ahead Eagles keeper Warner Hahn tijdens de wedstrijd © ANP

PEC Zwolle blijft strak onderaan staan, maar PEC-trainer Dick Schreuder houdt de moed erin. ,,Dit kost gewoon veel tijd, daarom gaat het zo moeilijk.”

Naast de overwinning van Max Verstappen is er vandaag ook ander nieuws in de racesport. Vedette Kimi Räikkönen reed vandaag zijn laatste wedstrijd in de Formule 1. Helaas eindigde de imposante carrière van de oude ster in mineur.

Vanavond en vannacht is het vrijwel overal bewolkt. De regen trekt weg, maar in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. Ook vannacht is het zacht, dus van gladheid is geen sprake meer. Morgen is het overwegend bewolkt met soms wat motregen, maar veel stelt het niet voor. Bij een matige zuid tot zuidwestenwind wordt het 10 graden. De dagen daarna houdt het rustige weer aan, maar het is wel zacht voor de tijd van het jaar.

Kristie moest de Belastingdienst 92.000 euro betalen nadat zij in de fout zou zijn gegaan bij het betalen van de kinderopvang. Maar in een poging te achterhalen wat ze nou eigenlijk fout had gedaan, stuitte ze op een muur.

,,De grond werd onder mijn voeten weggetrokken. Ik kon huur, gas en elektriciteit niet betalen.”

Volledig scherm Kristie Rongen uit Lelystad is gedupeerde van de toeslagenaffaire en vertelt haar persoonlijke verhaal. © Foto Freddy Schinkel

Bevallen van een baby waarvan je van tevoren weet dat ze het waarschijnlijk niet gaat overleven. Deze nachtmerrie maakte Fleur en Bjorn mee. ,,Het voelde echt als een horrorfilm.”

Boeren rond de Veluwe wachten de stikstofaanpak met angst en beven af. Politieke partijen staan nu voor de uitdaging de stikstofcrisis aan te pakken en dat wordt voor agrariërs rond natuurgebieden vrijwel zeker een zure appel. ,,Ik zal je eerlijk zeggen dat ik wel eens om me heen kijk, naar een andere locatie voor het boerenbedrijf”

En dan nog even dit: Een monument voor stationskat Sunny? Of een stille tocht? De bekende rode kater uit Deventer kwam vrijdag onder een bus en overleefde de aanrijding helaas niet. Daarom roepen veel mensen ideeën op om de iconische kat te eren.

