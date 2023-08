Nieuws gemist? Hoe simpele bingo uitgroeide tot fenomeen • Wolkbreuk zet Zwolse straten onder water

Zinderende ontknoping in derde divisie en vierde divisie B: Olde Veste degradeert, play-offs voor Flevo Boys, csv Apeldoorn én VVOG

Dat het erom zou gaan spannen, was vooraf wel duidelijk. Maar dat de ontknoping in de derde divisie en vierde divisie B zó zinderend zou worden... Voor Flevo Boys, csv Apeldoorn én VVOG zit het seizoen er nog niet op. Zij maken vanaf volgende week hun opwachting in de nacompetitie. Bij d’Olde Veste’54 overheerst de teleurstelling. De Steenwijkers promoveerden vorig jaar naar de vierde divisie, maar keren na één seizoen alweer terug in de eerste klasse.