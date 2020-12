Nieuws gemist? Horeca doet goede zaken en we blijven niet massaal thuis. Dit een meer in jouw overzicht

Cateraars denken verschil­lend over aanvragen grote kerstdi­ners: ‘Het is hun eigen verantwoor­de­lijk­heid’

18 december Cateraars hebben weinig aanvragen voor grote kerstdiners. Normaal vliegen de gourmetschotels voor grote groepen over de toonbank. Het is voor vele cateraars de belangrijkste markt. Deze kerst ligt de focus op kleine groepen en huishoudens door de nieuwe maatregelen. Cateraars denken verschillend over het aannemen van de grotere orders.