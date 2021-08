Nieuws gemist? ‘Horrorflat’ Deventer drijft bewoners tot wanhoop en Justin zit opnieuw in zak en as. Dit en meer in jouw overzicht

Een gezin uit Apeldoorn is afgelopen nacht van een binnenvaartschip bij Dronten gered nadat het koolmonoxide-alarm afging. ,,We zijn met ons dochtertje van 2 in de auto op het dek gaan zitten.’’

Een ‘zorgelijke stijging’ van het aantal zelfdodingen onder jongeren in de eerste maanden van 2021, vooral in deze regio. ,,Er is iets aan de hand.”

Volledig scherm De onlangs overleden Maré Elizen bezat onder meer het V&D-pand in Deventer. © Foto Hissink

De bekende vastgoedman Maré Elizen is op 74-jarige leeftijd onverwacht overleden. Begonnen met een textielwinkeltje in Bathmen groeide hij uit tot een succesvolle vastgoedmagnaat met bezit in Deventer, Apeldoorn, Zwolle en ver daarbuiten.

De grote meerderheid in Oost-Nederland is inmiddels volledig gevacinneerd. Na de 'disco-piek’ lijkt het coronavirus te stabiliseren, al was er vandaag weer een stijging zichtbaar. Volgens het RIVM gaan alle niet-gevaccineerden en niet eerder besmette personen ‘vroeg of laat’ in aanraking komen met het virus.

De eerste Nederlanders zijn geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Maar nog niet iedereen kan het land verlaten en dat zorgt voor chaotische situaties. ,,Het is zo enorm druk, iedereen duwt je weg.”

Wel een ticket, maar niet welkom op de GP van Zandvoort; duizenden mensen kregen vandaag die boodschap.

Weet je nog: de tranen van Lionel Messi bij zijn afscheid van FC Barcelona? Het papieren zakdoekje is nu opgedoken op een online veilingsite, en niet voor zomaar een bedrag.

Ook morgen heeft bewolking de overhand. Verspreid over het land kunnen enkele buien vallen en wederom blijft het vrij fris met maxima rond 19 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De dure (verplichte) grafische rekenmachines aanschaffen voor je kind op de middelbare school is een kostenpost die behoorlijk uit de klauwen kan lopen. Dat moet veranderen, stelt vader Arjen van Gijssel uit Ruurlo. ,,Dit is toch van de zotte?’’

Bewoners durven er niet meer in en wijkverpleegkundigen kunnen hun werk niet doen omdat ze vast komen te zitten: de ‘horrorlift’ drijft bewoners van een Deventer seniorenflat tot wanhoop.

Volledig scherm Solis-wijkverpleegkundige Henny Fieten werd vanmorgen vroeg door de brandweer ontzet uit de 'horrorlift' in Deventer. © Rens Hulman

Na corona en een zomerstorm zit restauranteigenaar Justin uit Nunspeet opnieuw in zak en as. ,,Binnen een uur is alles wat je in acht jaar hebt opgebouwd weg.”

En dan nog even dit: Dé Nederlandse zomerhit van 2021 gaat nu zelfs de wereld rond: inmiddels is het al miljoenen keren beluisterd.

