Nieuws gemist? Huisarts Hattem platgebeld met smeekbedes en Baudet krijgt kaartje Dinoland Zwolle

Of dinosauriërs ooit hebben bestaan? Thierry Baudet heeft zo zijn twijfels. De directeur van Dinoland in Zwolle heeft die niet en nodigt de politicus van harte uit om - gratis - langs te komen.

Drie jaar lang wist de vermeende kinderontvoerder Joao da S. uit handen van de politie te blijven. Vandaag werd de man uit Lelystad in de kraag gevat. Spijt van zijn actie heeft hij niet...

Ruim 1400 grote grazers zijn in de afgelopen maanden afgeschoten in de Oostvaardersplassen (maar dat is lang niet genoeg).

Het wapen waarmee Henk Wolters in 2019 in Zwolle is vermoord heeft de politie in bezit. De ondergrondse opslag is mogelijk een goudmijn voor de rechercheurs.

Volledig scherm De wapenvondst in de ondergrondse opslag in Zwolle, inzet: de vermoorde Henk Wolters. © Politie

‘Na alle commotie in de media’ had een man in Limburg afgezien van zijn AstraZeneca-prik. Nu is hij besmet en zijn z'n longen verwoest. ‘We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen.’

Het duel met Almere City van morgenavond is de derde kraker op rij voor GA Eagles. Oud-Eagle Thomas Verheydt vormt hét gevaar van de Flevolanders. Captain Jeroen Veldmate is afwezig, dus wie gaat 'm afstoppen?

Het leven van een sportmoeder gaat niet altijd over rozen. Leidy Mulder geniet met volle teugen van de successen van haar zoons Ronald en Michel op het ijs, maar bij de start kijkt ze steevast de andere kant op.

De dag begint vrij zonnig, maar aangenaam warm is het niet. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die de zon in de middag geregeld afschermen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 13 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De grote liefde van Kiki Scheepens pleegde plotseling zelfmoord. Op zoek naar antwoorden, ontdekte ze het bizar dubbelleven dat hij leidde. Nu wil ze mensen waarschuwen.

Heel het land belt huisarts Marco Blanker uit Hattem voor een vaccin na zijn oproep op Twitter: ‘Er zijn zelfs smeekbedes’

En dan nog even dit: Herrie om Peter de straat-trompetter, maar hij toetert gewoon lekker door, politie of niet.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

