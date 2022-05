Nieuws gemist? Hypotheekrente blijft stijgen • bootjesbaas Bert woedend op gemeente

Een fietser raakte vanmiddag ernstig gewond in Wilp, nadat hij door een auto werd aangereden. Het verkeer ondervond lange tijd hinder van en naar de A1 richting Wilp.

De recherche heeft vandaag urenlang onderzoek gedaan naar een mogelijke zedenzaak op het Hovenpad in Deventer. Een 23-jarige vrouw meldde zich maandagavond als slachtoffer bij de politie.

Keolis gaat vanaf volgende week fors snijden in de dienstregeling. Door een tekort aan chauffeurs lukt het niet meer om voldoende bussen op de weg te krijgen. Hier lees je welke gevolgen dit heeft.

De hypotheekrente blijft stijgen en ook deze week zijn er weer verhogingen aangekondigd: huizenkopers knijpen hem en zijn ongeduldig, maar wat is het effect nou precies?

John Stegeman (45) heeft een nieuwe baan gevonden. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gaat aan de slag in België.

Mustafa Saymak (29) zit momenteel zonder club, maar hoopt op korte termijn de knoop door te hakken over zijn toekomst. “Ik ga sowieso niet naar een andere club in Nederland.”

Jan Hirt heeft de zestiende etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. In een spannend gevecht wist hij nipt af te rekenen met Nederlander Thymen Arensman, die naast zijn eerste zege in een grote ronde greep.

Corona is nauwelijks achter de rug of Hattemer Bert van de Stoep, eigenaar van outdoorbedrijf Vadesto, staat de volgende uitdaging te wachten. “Ik ben me kapot geschrokken, dit betekent het einde van ons bedrijf.”

Wie of wat piept daar zo hartverscheurend in de ondergrondse container? Meerdere voorbijgangers in Barneveld belden de hulpdiensten voor een wel heel klaaglijk geluidje. Een beestje, zo dachten ze...maar het bleek totaal iets anders.

Garagehouder Gerard Gerritsen kon zijn ogen maandagochtend nauwelijks geloven.

En dan nog even dit: Op klaarlichte dag een auto gestolen van de brug in de garage. Terwijl de monteur nog geen 3 minuten weg was. Het overkwam garagehouder Gerard Gerritsen uit Apeldoorn. “Je gelooft het niet zonder de video.”

