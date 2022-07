Nieuws gemist? Jacht op gewapende supermarktovervaller • Trump steunt Nederlandse boeren

Een Apeldoornse flat is ontruimd nadat er in een van de woningen brand uitbrak. De bewoner was even weg om zijn hond uit te laten. Bij terugkomst zag hij met lede ogen aan hoe zijn woning in vlammen opging.

Oud-president van de VS, Donald Trump, steunt de boeren. In een toespraak tegenover jongeren in Florida noemde hij de Nederlandse boeren moedig en dapper. ,,Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.”

De politie in Deventer is op zoek naar een gewapende man die vanmorgen een supermarkt overviel. De man is nog altijd spoorloos.

De Russen hebben toegegeven dat zij achter de aanval op Odessa zitten. De raketaanval op de Oekraïense havenstad komt daags nadat de landen een ‘graandeal’ sloten.

De Tour de France zit erop! Jumbo-Visma heeft de grootste wielerwedstrijd ter wereld gewonnen met De Deen Jonas Vingegaard. De laatste etappe naar Parijs was een prooi voor de Belg Jasper Philipsen.

Max Verstappen pakte vandaag de winst in de GP van Frankrijk. Daarmee loopt hij in de strijd om de WK-titel 63 punten uit op concurrent Charles Leclerc. De Monagask bracht het er een stuk minder goed vanaf.

De aankondiging van een aanmeldcentrum voor asielzoekers overvalt begin juli de polder en zorgt ook landelijk voor ophef. Hoe kon dit gebeuren en hoe moet het verder met het aanmeldcentrum bij Luttelgeest?

Siska is er helemaal klaar mee en vertrekt met haar winkel uit Hardenberg. Door voortdurende diefstallen door rovende asielzoekers ging ze bijna failliet. Met pijn in het hart sluit ze haar zaak. ,Dit is niet meer te doen.’

En dan nog even dit: Deze Amerikaanse pizzakoerier is een ware held. Hij waagde zijn leven en redde vijf kinderen uit een brandend huis.

