Nieuws gemist? Jongen (13) ontsnapt aan belager • Zutphen niet tevreden met informatie Gelre ziekenhuis

Een 13-jarige jongen is vandaag in de Noordoostpolder ternauwernood ontsnapt aan een belager. De man probeerde hem van de fiets te werken. De politie zoekt uit wat de belager van plan was.

De Amerikaanse gezondheidsdiensten zijn bezorgd om een potentieel dodelijke schimmel die zich snel verspreidt. In Nederland treft het RIVM voorbereidingen voor een eventuele uitbraak van deze ‘candida auris’.

Twee mannen uit Deventer zijn omdat ze een hennepkwekerij in een huis in Winschoten zouden bestieren. De agenten werden door de kwekers zelf naar de woning geleid. De bijna 500 hennepplanten worden vernietigd.

Nederland is door Diederik Samsom geadviseerd een deel van de boeren uit te kopen. De Tweede Kamer wil opheldering over de ‘bemoeienis’. Eurocommissaris Timmermans gaat in gesprek met Caroline van der Plas.

In het bekerduel met ADO Den Haag verdedigde Erwin Mulder het doel van Go Ahead Eagles, meer speeltijd maakte hij tot dusver niet. Dinsdag maakte de keeper weer zijn opwachting, nu tegen de beloftes van Schalke 04.

Als er íémand in een flow is aangesloten bij Oranje, is het Wout Weghorst (30) wel. ,,Mijn droom is altijd geweest om het maximale uit mijn carrière te halen. Het maakt me ontzettend trots en gelukkig.’’

Een 37-jarige man moet voorkomen voor het bedreigen van een steward van FC Groningen. Opmerkelijk: hij is de vader van de jongen die begin deze week werd opgepakt omdat hij verdediger Jetro Willems een tik gaf.

Hoe noodlijdend is het Gelre Ziekenhuis nu echt? De gemeente Zutphen neemt geen genoegen met de informatie van het ziekenhuis. Experts moeten de doorslag geven: ‘Als ze niet meewerken, weten we ook genoeg.’

Bennie Brouwer kwam een jaar geleden voor het eerst met verse friet aan bij Oekraïense vluchtelingen. Nu vertrekt hij opnieuw met een volle trailer. ,,Stond ik een plasje te plegen, sloegen verderop de bommen in. ’’

Ging de gemeente Epe in de fout door in 2018 de kiosk bij het hertenkamp te slopen zonder te onderzoeken of er beschermende vleermuizen in de rieten kap zaten? Dat muisje krijgt geen staartje.

En dan nog even dit: Drie schapen werden op de kinderboerderij bij Park de Wezenlanden aangevallen. Herder Anita vond het ‘verschrikkelijk om te zien’ en deed een aanbod dat ze in Zwolle niet konden afslaan.

