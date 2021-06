Nieuws gemist? Jongen verdrinkt in kolk in Deventer en verslagenheid groot na verwoestende brand in Oldebroek. Dit en meer in jouw overzicht

Een drama in Deventer vanmiddag: een minderjarige jongen is tijdens het zwemmen in de Rielerkolk verdronken. Het trieste incident zorgt voor geschokte reacties. ‘Een regelrechte nachtmerrie’

Een paar hopen zwartgeblakerd puin; meer is er niet over van Rhodos Wellness in Oldebroek na de desastreuze brand van gisteren. De pijn is dan ook groot. ‘Alles wat in bijna dertig jaar was opgebouwd, is in één klap weg.’

De hulpdiensten stonden vanochtend voor een raadsel toen ze een gecrashte auto vonden in een sloot bij Vollenhove. Van de inzittenden was geen spoor te bekennen, duikers werden al opgetrommeld. Dat bleek tóch niet nodig...

Volledig scherm Voorbijgangers vonden vanochtend deze auto in de sloot aan de Ettenlandseweg bij Vollenhove. © ProNews

Konijnen en vogels niet meer in hok of kooi? De nieuwe dierenwet kan grote gevolgen hebben, tot ontsteltenis van veel dierenliefhebbers in Oost-Nederland. ‘Gaan we oma straks haar kanariepietje afpakken?’

Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Schotland in de aanloop naar het EK. Volg het duel in ons liveblog!

Het is officieel: Mark van Bommel gaat aan de slag bij de nummer 4 van de Duitse Bundesliga. ‘Een grote eer voor mij’

Na een reeks zonnige dagen gaat het weer omslaan. Regen en ook onweer staat ons te wachten. Bekijk hieronder het complete weerbericht!

Arnoud (45) kroop met een fles wodka achter het stuur en dat had vreselijke gevolgen in Zeewolde: ‘Mijn vader is nu gehandicapt’

‘Ik werd wakker van een hard alarm. En één seconde later... Bam. Een enorme knal.’ De gevolgen van de aanslag tekenen het leven van Zwollenaar Seyit tot de dag van vandaag. Bovendien kent hij de dader erg goed.

En dan nog even dit: De huizenmarkt zit muurvast, is deze ‘oude’ truc een oplossing? ‘Het is net als liefde op het eerste gezicht’

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.