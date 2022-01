Nieuws gemist? Kabinet kondigt versoepelingen aan en Directeur Museum de Fundatie maakt excuses. Dit en meer in jouw overzicht

Het kabinet haalt het land zaterdag wat meer van het lockdownslot. Sporten kan weer, studenten mogen weer naar school toe en je kan eindelijk weer van je coronacoupe af. Toch is niet iedereen even tevreden, omdat niet alles weer zomaar kan.

Epe is verbijsterd over Apeldoornse draai rond de aanleg van fietssnelweg F50. Uit een rapport over de aanleg van deze fietssnelweg blijkt dat de kosten toch een stuk hoger liggen dan verwacht. Blaast Apeldoorn de ‘miljoenen verslindende’ fietssnelweg naar Epe alsnog af?

Gratis relatietherapie wanneer je gaat scheiden of relatieproblemen hebt. In de gemeente Zutphen hebben ze dit plan bedacht, omdat de impact van een vechtscheiding enorm groot is op een kind.

Volledig scherm Taser © ANP

Een man in Zwolle werd vandaag getaserd nadat hij weigerde zijn hond af te staan. ,,Na meerdere waarschuwingen heeft dit geleid tot de inzet van een stroomstootwapen.”

Directeur Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle maakt excuses aan zijn personeel. Dit deed hij naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat de directeur van het Zwolse museum ‘sterk directief en vaak ook confronterend’ omging met zijn personeel.

Rai Vloet traint sinds kort weer mee met Heracles Almelo en daar is de Vereniging Verkeersslachtoffers absoluut niet blij mee. Dit komt omdat de 26-jarige voetballer half november betrokken was bij een verkeersongeluk waarbij een 4-jarig jongetje om het leven kwam.

PEC Zwolle kan door meerdere coronagevallen geen representatief elftal op de been brengen. De Blauwvingers hebben een verzoek ingediend bij de KNVB voor uitstel van de wedstrijd tegen Willem II, maar dit verzoek is afgewezen.

Volledig scherm PEC Zwolle trainer coach Dick Schreuder © Pro Shots / Niels Boersema

Voorzichtigheid is de nummer één prioriteit bij GA Eagles. De laatste weken staat de club uit Deventer weer onder een strak coronaregime. Het is niet echt bevorderlijk voor het teamgevoel, maar wel nodig nadat vorig jaar vijftien spelers ziek werden door corona.

Morgen houdt het grijze weer de overhand, maar regionaal weet uiteindelijk ook de zon door te breken. De verschillen in temperatuur zijn daardoor groot: in de mist is het kil met 2 of 3 graden, in de zon kan het bij weinig wind 8 graden worden.

Overijsselse politiek vraagt om spoedoverleg over de ‘vriezerbussen’ van Keolis. Chauffeurs van deze elektrische bussen zitten ‘koukleumend achter het stuur’. Verschillende partijen willen weten welke mogelijkheden ze hebben om in te grijpen.

De sloop van het gevaarlijke ‘brokkelviaduct’ over de A1 bij Apeldoorn is voorlopig van de baan. De reden dat het plan niet doorgaat is opmerkelijk.

Volledig scherm Had de gemeente via een natuuronderzoek moeten onderzoeken of het vliegend hert en andere dieren de dupe worden? Dan heeft dat drastische gevolgen voor de sloop en nieuwbouw van het viaduct over de A1 bij Hoog Buurlo © Kevin Hagens, inzet: Jan van Hulst

En dan nog even dit: Testrit met peperdure bolide eindigt na 5 minuten in de sloot bij Hulshorst. De schade aan de auto is enorm.

