Nieuws gemist? Koeien slaan op hol door gevechtsheli’s • Hongerstaking op ‘vluchtelingenboot’ Meppel

Negentig mannen op de ‘vluchtelingenboot’ in Meppel zijn in hongerstaking gegaan. Daarmee willen ze een duidelijke boodschap afgeven.

De dochter (9) van Sanne werd in Apeldoorn opeens in het Engels aangesproken. Terwijl zij antwoordde, zag ze dat de man zijn geslachtsdeel uit zijn broek had hangen. ,,Ze is helemaal overstuur.”

Koeien raken in de stress en slaan op hol door laagvliegende gevechtshelikopters in de omgeving van Raalte. Dit tot ergernis van de veehouders, want dat kan slecht aflopen. ,,Naar wie stuur ik dan de rekening?”

Er komt definitief geen extra belasting op vlees. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt zo'n vleestaks veel te ver gaan.

Mathieu van der Poel is niet langer de leider in de Giro d‘Italia. De Nederlander verloor zijn roze trui in de etappe naar de Etna. Na afloop was hij realistisch.

Het doek kan morgen tegen Sparta vallen voor PEC Zwolle. Voor trainer Dick Schreuder is er niet veel anders dan de eerdere wedstrijden. ,,Wij moeten zorgen dat we rustig blijven.”

Waarom werd een Emmeloorder (51) urenlang gegijzeld door een buurman en wat gebeurde er in die tijd? Het slachtoffer, nog altijd onder de indruk, doet zijn verhaal over de wanhoopsdaad.

Uit het niets voelde Maurice (47) zondag tijdens een rondje hardlopen in Twente een tik tegen zijn hoofd. Een agressieve buizerd had hem aangevallen en het gevolg was heftig.

Ann-Sofie (16) kwam om bij de schietpartij in Alblasserdam.

En dan nog even dit: De tante van Ann-Sofie (16) zamelt geld in voor begrafenis van het meisje dat omkwam bij de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam. En dat is niet de eerste inzamelingsactie.

