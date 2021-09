Nieuws gemist? Koning in Salland en Deventer en teleurstelling om coronabesluiten. Dit en meer in jouw overzicht

Het Koningspaar bezocht Salland en Deventer vandaag. Ze gingen onder meer in gesprek in het Havenkwartier in Deventer, op bezoek in Heeten en langs een boerderij in Olst.

Het aantal coronabesmettingen in Nunspeet loopt toch weer op.

Volledig scherm De beelden van de jonge mannen in legeruniformen op Urk die rondgaan op sociale media. © Insta

Op Urk -en daarbuiten- is het feestje in nazi-kostuums het gesprek van de dag. Urkers schamen zich dood. Maar sommige andere mensen begrijpen het ook. De voorman van de Farmers Defence Force vindt dat de jongens goed uitbeelden ‘wat er aan de hand is in dit land'. Een verslaggeefster van Powned werd met eieren bekogeld toen ze in het dorp vroeg hoe de Urkers er over denken.

In Zuid Frankrijk is vanochtend in vier uur tijd zoveel regen gevallen als normaal in drie maanden tijd.

En sluiten om middernacht? Nachtclubeigenaren zijn diep teleurgesteld. Het is nog geen doekje voor het bloeden te noemen. En of ze wel opengaan? Dat is nog maar zeer de vraag. De andere maatregelen lees je hier.

De IJsselderby komt snel dichterbij. De rivaliserende supportersgroepen van Go Ahead Eagles en PEC leveren elkaar over en weer streken. Nu begaven de Zwollenaren zich in de nachtelijke uren in Deventer. Ondertussen beschouwen onze clubwatchers de komende strijd in de eredivisie.

Cristiano Ronaldo speelt vanavond in Bern tegen Young Boys zijn 177ste wedstrijd in de Champions League. De aanvaller van Manchester United evenaart oud-keeper Iker Casillas.

In de nacht is het op de meeste plaatsen droog en grijs door nevel of mist. De minima liggen rond 15 graden. Morgen is er veel bewolking. Soms breekt even de zon door. Lokaal kan ook nog een bui vallen. De temperatuur ligt in de middag tussen 19 en 22 graden en er waait een matige wind uit westelijke richtingen.

De Kroondomeinen gesloten vanaf nu? Apeldoorner Harry Voss roept op om toch massaal te gaan recreëren in de bossen rond het Apeldoornse paleis.

Horecabazen in Oost Nederland zien de invoering van een coronapas helemaal niet zitten. Ze vrezen er ook zeker het personeel niet voor te hebben.

Morgen is het Kamerdebat over de evacuatie uit Kaboel. CDA-Kamerlid Derk Boswijk loodste via Whatsapp mensen naar het vliegveld.

Als u na vandaag nog een beetje zomergevoel heeft? Bij de Intratuin in Deventer zijn ze al weken in voorbereiding op de kerst. Het hele pand straalt straks feestsfeer uit.

En dan nog even dit: En als je je parkiet wilt redden van het dak...bedenk dan eventjes dat je zelf niet kunt vliegen...Nu rukte de brandweer van Lelystad vanmiddag uit.

