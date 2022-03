Nieuws gemist? Laatste dagje duwen en trekken bij de pomp en regio bereidt zich voor op komst Oekraïense vluchtelingen. Dit en meer in jouw overzicht

Een bekend Deventer familiebedrijf verdwijnt na decennia uit de stad. Grote vraag is: wat komt ervoor in de plaats op deze toplocatie aan de IJssel? Het speculeren kan beginnen.

Ruzie in een groep, verse bloedsporen en lege kogelhulzen; alles wees erop dat het flink uit de hand was gelopen in Lelystad. De politie vond geen verdachte, tot dat ene telefoontje een uur later.

Tanken voor minder dan de helft? Dat betekent duwen, trekken en toeteren in lange rij voor de pomp in Ommen en Eerbeek. Inmiddels heeft TinQ een streep gezet door de ludieke actie.

Volledig scherm File rijden bij de TinQ in Eerbeek. © Luciano de Graaf

Tot ontzetting van de betrokken bedrijven gaat de provincie Overijssel alsnog optreden tegen vier biomassacentrales. ,,Voor ons is dit een complete ramp.”

De eerste Oekraïense vluchtelingen komen langzaam terecht in Oost-Nederland. In Heino en Lemele worden de eerste verblijven al in gereedheid gebracht en in Harskamp kwam zelfs het Koningspaar op bezoek. Ondertussen is de situatie in Oekraïne nog altijd onveranderd.

Voormalig GA Eagles-speler Quincy Promes wordt verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Het zou de reden zijn dat hij door de politie werd afgeluisterd.

De eerste F1-testdag in Bahrein was er één van hobbelen en gemiste bochten. In het oliestaatje lag de nieuwe wagen van Lewis Hamilton onder een vergrootglas.

De uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League kreeg een vervelend staartje toen de voorzitter zich misdroeg tegen scheidsrechter Danny Makkelie. Dit bezoekje tekent de hoogspanning waaronder de club al jaren staat.

Toen de politie aan de deur stond, wist de stiefmoeder van Wesley (27) uit Marknesse genoeg. Familie en vrienden kunnen zijn plotselinge overlijden nog nauwelijks geloven. Met een crowdfundingsactie wordt geld ingezameld om zijn crematie mogelijk te maken.

Lekker in de tuin zitten deze lente? Voor Ton en Ans is daar de lol wel af nu ze niet meer uitkijken op bomen, maar op een zeven meter hoge grijze muur. ,,Dit moet toch gewoon niet kunnen.”

Volledig scherm Kimberley Koops, haar man Mark en twee kinderen Gaia en Roah wonen in een piepklein appartement en delen één slaapkamer. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Hun appartement is niet groter dan 53 vierkante meter, en dat met z’n vieren. Vandaar dat dit gezin in één ruimte slaapt. Dat levert slapeloze nachten op. ,,Voor de buitenwereld ben ik vrolijk en enthousiast, van binnen vreet het aan me.”

En dan nog even dit: Een periode van vier jaar onderlinge spanningen in de gemeenteraad van Eindhoven kreeg een passend slot. De burgemeester sleurde dit raadslid nog net niet aan de haren de zaal uit.

