Nieuws gemist? Lichaam Urker matroos gevonden • Summercamp Heino gebukt onder ‘recensieterreur’.

Dit jaar zijn al zeven jonge kinderen in Nederland overleden na infectie met een gevaarlijke bacterie. Kinderartsen maken zich zorgen en waarschuwen om extra alert te zijn.

Het lichaam van de 20-jarige Urker matroos Wilco de Groot is gevonden in het water bij de Noordzeeweg in Rozenburg. Hij was sinds 14 april vermist nadat het schip Mar-Grethe kapseisde.

Een 17-jarige jongen is afgelopen week overleden, nadat hij onwel werd op bevrijdingsfestival Dance4Liberation in Zwolle. Een rechercheteam onderzoekt momenteel of er verdovende middelen zijn gebruikt.

In Noord-Spanje zijn twee Nederlandse ouders afzonderlijk van elkaar uit het leven gestapt nadat hun 15-jarige zoon was weggelopen van huis. Het gezinsdrama slaat in het dorpje Ferreiros in als een bom: ‘Ze waren erg aardig’

Van bedorven kip tot vergelijkingen met strafkampen en van schimmels tot aan voedselvergiftigingen. Dit is een greep uit de ‘recensieterreur’ waar Summercamp Heino momenteel onder gebukt gaat. ‘Je wordt er helemaal flauw van’

Tien jaar eredivisie, bij de degradatie van PEC Zwolle naar de eerste divisie mag zwaarmoedig gesproken worden over het einde van een tijdperk. Een decennium in tien momenten, Van De Kuip via Praag naar Het Kasteel.

Alfred Schreuder (49) volgt na dit seizoen Erik ten Hag op als trainer van Ajax. Schreuder tekent in de Johan Cruijff Arena een contract tot medio 2024 en er staat nog meer in het vooruitzicht.

Een overhangende tak, harde muziek in de kleine uurtjes of een verkeerd geplaatste schutting? José uit Deventer stapt in haar vrije tijd vrijwillig op ruziënde buren af: ‘Soms líjkt het onoplosbaar’

Beelden van huilende PEC-fan Michael (21) gaan heel Nederland door. Zijn lijdensweg haalde alle sportbulletins: ‘Mijn telefoon loopt over’

En dan nog even dit: Straatmeubilair als fitnessapparaat? In Olst maakt een beweegroute sportief bezig zijn mogelijk voor iedereen.

