Nieuws gemist? Longartsen vertellen welke mensen in het ziekenhuis liggen en Duurste huis van Nederland verkocht. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm © archief

29 Konikpaarden bij de Oostvaardersplassen moeten worden afgemaakt. De dieren zijn te vrijpostig geworden, doordat bezoekers de paarden gevoerd hebben. Het is te gevaarlijk om daar nog te wandelen, zeggen de boswachters.

Morgen is er weer een -vervroegde- persconferentie over het coronabeleid. Er zijn weer wat adviezen van het OMT uitgelekt. De vaccinatiegraad in de regio stijgt. En deze longartsen willen graag uitleggen welke mensen in het ziekenhuis liggen: Ongevaccineerden die in het ziekenhuis liggen met corona zijn gemiddeld twintig jaar jonger dan patiënten die wel zijn gevaccineerd.

Ondertussen is het beroemde ASK-toneel in Apeldoorn vijf dagen voor de premiere afgelast: de tachtig basisscholen die elk jaar naar het sinterklaastoneel gaan in de gemeente kampen met teveel besmettingen. En in Deventer, waar de goedheiligman altijd pas in december aankomt, is de complete intocht afgelast.

De ‘Twee van Putten’ hebben ‘namens het hele kabinet’ excuses gekregen. Wilco Viets en Herman du Bois werden ten onrechte veroordeeld voor de Puttense Moordzaak. ,,We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan”, zei minister Ferd Grapperhaus in de Tweede Kamer. Voor Wilco Viets komen die excuses te laat.

Go Ahead Eagles heeft de geldzaken aardig op orde de laatste jaren. Deze week is de Deventer profclub ook door voetbalbond KNVB gelauwerd vanwege de uitstekende financiële staat.

Volledig scherm Domagoj Vida in duel met Dusan Tadic tijdens de UEFA Champions League wedstrijd tussen Besiktas JK en Ajax Amsterdam. © ANP

Sierd de Vos was gisteravond bepaald niet lovend over Besiktas-aanvoerder Domagoj Vida. De opmerkingen van de voetbalcommentator hebben de internationale media gehaald.

Vannacht trekken de meeste buien oostwaarts over ons land, lokaal met korrelhagel. Het kwik daalt naar 0 tot 3 graden. Morgenochtend valt in het oosten eerst nog een bui. Daarna is het een tijdlang droog, maar in de middag en avond valt vanuit het westen opnieuw op steeds meer plaatsen enige tijd neerslag. In het oosten en zuidoosten is een vlok natte sneeuw niet uitgesloten. Het wordt 4 tot lokaal 7 graden en er staat een stevige zuidwestenwind.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een hartverscheurende familiekwestie kwam donderdagochtend voor de rechter in Zutphen. Een 39-jarige Zutphenaar hoorde welke straf hem boven het hoofd hangt voor het neersteken van zijn vader en moeder. En zij zitten in de zaal.

Word leraar in Lelystad: krijg een huis erbij! Om leraren naar Lelystad te lokken, stelt woningcorporatie Centrada de komende twee jaar tien woningen beschikbaar.

Volledig scherm Bert Analbers wil dat na zijn dood vluchtelingen worden gehuisvest in zijn huurwoning. © Pedro Sluiter Foto

Als Bert Analbers uit Giethoorn komt te overlijden, of als hij er eerder uit gaat, moet zijn huurhuis naar vluchtelingen gaan. Ook schenkt hij zijn huisraad aan degene die dan in het huisje aan de Sportlaan komt te wonen.

En dan nog even dit: Niet alle huizen gaan als warme broodjes. Dit huis stond vijf jaar lang te koop en is uiteindelijk onder vraagprijs weggegaan. Niet omdat het in kennelijke staat verkeerde. Maar omdat het lang het duurste huis op Funda was.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.