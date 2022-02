Nieuws gemist? Man uit Hattem zwaar mishandeld en groene vinkjes verdwijnen. Dit en meer in jouw overzicht

Voor zeker een half miljoen Nederlanders dreigt vanaf vrijdag een probleem. Zij moeten dan steeds testen om een café, restaurant of bioscoop in te komen. Ze verliezen namelijk het groene vinkje in hun CoronaCheck-app. De Tweede Kamer steunt de beperkte houdbaarheidsdatum.

Een man uit Hattem is zwaar mishandeld toen hij in de bus een groepje jongens aansprak op hun asociale gedrag. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis.

Isala moet opnieuw geplande operaties afzeggen. Niet omdat er te veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, maar door personeelsproblemen.

Volledig scherm Isala moet opnieuw operaties uitstellen, als gevolg van de coronasituatie. © Getty Images

Ophef over een anonieme advertentie in een huis-aan-huisblad met redenen om kinderen niet te laten vaccineren. De krant komt na de storm nu met excuses.

Suraj (4) zou bij zijn opa en oma gaan logeren, maar kwam daar nooit aan. Het drietal raakte betrokken bij een dramatisch verkeersongeluk in Lelystad. De veroorzaker hoorde vandaag zijn straf.

Go Ahead Eagles zou Sipke Hulshoff op het oog hebben als nieuwe trainer, net als Heerenveen. Maar als het aan zijn huidige club Feyenoord ligt blijft de coach gewoon op zijn plek.

Nederlands succesvolste olympiër Ireen Wüst begint in Peking aan haar vijfde en laatste Olympische Spelen. Ze neemt ons mee langs haar verhalen bij elk van die toernooien, waar ze een lading medailles binnensleepte.

Opnieuw een tegenslag voor wielrenner Egan Bernal. Hij raakte gewond na een zwaar trainingsongeval en moet nu wéér een operatie ondergaan.

De dag begint morgen bewolkt en verspreid over het land vallen er een aantal lichte buiten. Later in de middag wordt het droog en kan op sommige plekken zelfs de zon nog even doorbreken. Het wordt 7 of 8 graden.

Niels de Graaf (40) uit Harfsen ging werken bij de teststraat van de GGD. Tot hij zelf ziek werd: corona. Nu zit hij al lange tijd thuis en dreigen financiële problemen. ,,Ik voel mij een wegwerpverpleegkundige.”

Hoge energiekosten, prijzige benzine en dure boodschappen: het leven lijkt steeds meer geld te kosten. Toch krijgt Adrianne uit Emst het voor elkaar om met haar grote gezin van tachtig euro per week te leven. Hoe doet ze dat?

Volledig scherm Adrianne Hooimeijer uit Emst leeft bewust zuinig. © Henri van der Beek

In Zwolle zagen de artsen geen kans meer om de doodzieke Dilara beter te maken. Nu is ze in Turkije, na inspanning van de Turkse president Erdogan. Waarom mengt hij zich in deze medische kwestie?

En dan nog even dit: Zeldzaam. Zo omschrijft boer Edwin Poppe uit Olst de grote verrassing die hij kreeg van één van zijn koeien. ,,Echt heel bijzonder!”

