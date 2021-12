Nieuws gemist? Max staat er goed voor en Is de Veluwe nog wel te redden? Dit en meer in jouw overzicht

Vandaag kan het maar over een ding gaan: de maximale prestatie van Max Verstappen bij de kwalificaties in Abu Dhabi. De Nederland start zondag op pole na een fenomenale prestatie zaterdag. Een enorm blije Verstappen na zijn kwalificatie. Maar ook: een spoedlesje Formule 1 voor de net-fans. Je kunt ook gewoon ons dossier lezen.

Sunny - de Deventer stationskat - is dood.

Sunny de Stationskat van Deventer is niet meer. De markante rode kater, met een grote schare trouwe fans, is overreden op de plek waar hij het liefst rondscharrelde op avontuur: het station. Deventer is in rouw.

Het versoepelen van de huidige coronamaatregelen ‘ligt niet voor de hand’. Dat vindt het Outbreak Management Team, bevestigen anonieme bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws en NOS. Het OMT adviseert het kabinet dan ook de ‘avondlockdown’ te verlengen. Dat en meer in ons live-blog over corona.

Het nieuw te bouwen datacentrum in Zeewolde houdt de gemoederen ook bezig. Meta heeft beloofd de komende twintig jaar de restwarmte gratis ter beschikking te stellen aan Nederlandse huishoudens. En als wij willen dat we snel kunnen blijven internetten...hebben we dit soort datacentra nodig, zeggen vier lectoren.

Volledig scherm Bas Nijhuis wordt trouwambtenaar © eric brinkhorst

Hij is de kleurrijkste scheidsrechter van Nederland. En de meest besprokene. Bas Nijhuis (44) staat voor een geheel nieuwe uitdaging: zijn debuut als trouwambtenaar.

Een indringend interview met schaatsster Jorien ter Mors. Ze is liever eerlijk dan een pleaser. De schaatsster leeft ‘om zelf gelukkig te zijn’. Maar dat is de olympisch kampioene nu even niet. En de tijd dringt.

Vanavond is het wisselend bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur nog tot rond of iets boven het vriespunt. Later in de avond en komende nacht raakt het bewolkt, later vanuit het westen gevolgd door regen. Dan loopt het kwik overal weer enkele graden op. Zondag overdag overheerst de bewolking en regent het van tijd tot tijd licht. Bij een matige zuidenwind wordt het ronduit zacht voor half december: de maxima liggen rond 12 graden. In de avond wordt het overwegend droog.

Wéér laat de omstreden evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde miljoenen magazines verspreiden in Nederland. Met opnieuw de oproep om je niet te laten vaccineren. Vier hoogleraren geven hun visie over de onheilspellende boodschap.

Volledig scherm De medewerkers van de vloerzeilfabriek in Wijhe, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Anton Heijmerikx (inzet) dook in de geschiedenis van deze werkplaats, dat onder Duits gezag viel. © Paula Scoltz; inzet: Ruben Meijerink

Vanuit Wijhe werd tijdens de Tweede Wereldoorlog van binnenuit de eigen arbeidsdienst verzet gepleegd tegen de Duitsers, maar dat weten maar weinig mensen. Te weinig, aldus Wijhenaar Anton Heijmerikx.

Volledig scherm Komt het nog goed met de Veluwe? Boswachter Clara Wilken op de Loenermark doet. Vooral de eiken zijn er slecht aan toe. © Rob Voss

Is de Veluwe nog te redden? Het is dramatisch gesteld met de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De bodem heeft zoveel stikstof verzameld, dat eiken afsterven. Zijn we nog op tijd om het tij te keren?

En dan nog even dit: Verzin eens heel iets anders bij het kerstmenu. Iets met frikandel bijvoorbeeld. Ter inspiratie dit verhaal met onder meer Danny Jansen, die vindt dat onze nationale snack op de werelderfgoedlijst moet komen. Drie bereidingen waarmee je aan kunt komen met kerst.

