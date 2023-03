Nieuws gemist? ME zet waterkanon in op zittende klimaatactivisten • Grond zakt in Nijkerk ineens weg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ME heeft ingegrepen tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. De activisten blokkeerden de A12. Na een genegeerd ultimatum, zette de politie een waterkanon in tegen zittende demonstranten.

Raamsdonksveer rouwt om het gezin dat zaterdag bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Het overlijden van de ouders en hun twee kinderen. De verslagenheid is groot. ,,Niet te bevatten.”

In Nijkerk is zaterdagmorgen een sinkhole ontstaan door een kapotte waterleiding. Het gat is ongeveer een meter bij een meter groot. Buurtbewoners deden de ontdekking en schakelden Vitens in.

De directie van de NOS en hoofdredactie van NOS Sport moeten direct opstappen, vinden mediadeskundigen. De directie en hoofdredactie hebben vandaag een spoedoverleg, vanwege onthullingen over de giftige werkcultuur.

Eerst klonk er kritiek toen Haris Medunjanin afgelopen zomer naar PEC Zwolle kwam. Wat kon een 37-jarige speler nou toevoegen? ,,Ik snap dat mensen dachten: ‘Wat moet die oude man hier?’”

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft nu het record van gewonnen wereldbekerwedstrijden alleen op haar naam gebracht. Ze won in het Zweedse Are ook de slalom en boekte zo haar 87ste wereldbekerzege.

Koning Winter heeft besloten om in maart nog even het land te betreden en dus waren er vele afgelastingen door sneeuwval. Toch was er nog genoeg spektakel te beleven op de regionale velden.

De BoerBurgerBeweging is booming. Vanuit Deventer doet de partij op 15 maart een gooi naar de macht in de provincies en in de Eerste Kamer. De Stentor keek een halfjaar mee achter de schermen en doet exclusief verslag.

Pechbussen, stakingen en kritiek op ‘kaalslag in het ov’. EBS-ceo Wilko Mol beleefde in de eerste drie maanden dat hij in deze regio het openbaar busvervoer mag doen geen droomstart. ,,Een intense periode.”

En dan nog even dit: Voorbijgangers keken hun ogen uit. In Apeldoorn en Harderwijk vond vandaag een ware flashmob plaats, en de dansers hadden een duidelijke boodschap.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

