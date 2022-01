Nieuws gemist? Megaproces rond boerenbedrijven en Joep Wennemars pakt wereldtitel junioren. Dit en meer in jouw overzicht

Terwijl in Amsterdam een grote demonstratie tegen de Voice of Holland was, onder het motto 'No blame, but Change’, maakte Linda de Mol bekend helemaal niets meer te gaan zeggen over de affaire waarbij verschillende betrokkenen van de populaire talentenjacht beticht worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt naar De Mol gekeken omdat haar - inmiddels ex-partner - Jeroen Rietbergen betrokken is, en haar broer het programma bedacht.

Volledig scherm Hoe het verder moet? Boer Jeroen Boesenkool weet het niet. © Wilbert Bijzitter

In Zwolle start volgende week een megaproces rond 33 boerenbedrijven. Ze hebben miljoenen geïnvesteerd. Zich aan de regels gehouden. Vergunningen aangevraagd en gekregen. Maar nu wordt de afgifte van de vergunningen betwist. Is die wel rechtsgeldig? Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment eist dat de rechter de vergunningen vernietigt. De boeren zijn diep geraakt.

Eline Wessels stond verbaasd te kijken toen ze op een weiland tussen Deventer en Diepenveen naar haar pony’s liep om ze te voeren. Ze zag haar merrie én pasgeboren veulen tussen de andere pony’s lopen. Al snel ontdekte ze waarom: inbrekers hadden de zadelkamer opengebroken en deze volledig leeggeroofd.

Gertjan Verbeek is aan het klussen geslagen in zijn huis. Af en toe bidt hij met de buurvrouw. De voetbaltrainer die de laan uit werd gestuurd door Almere City kan zich heel goed een leven zonder voetbal voorstellen. Maar toch houdt hij de deur op een kier.

Volledig scherm De trainer is aan het klussen. © Henri van der Beek

De Nunspeetse langlaufster Bruna Moura mist de Olympische Spelen. In de Italiaanse Alpen raakte ze betrokken in een ernstig ongeval. De sportster komt uit voor Brazilië, maar woont al weer enkele jaren voor de liefde op de Veluwe. Haar familie is ondertussen vooral dankbaar dat ze nog in leven is.

Joep Wennemars heeft zaterdagochtend ook de wereldtitel bij de junioren gepakt op de 1000 meter. De 19-jarige Dalfsenaar was veruit de sterkste op het buitenijs van Innsbruck in Oostenrijk. Vrijdag werd hij ook al wereldkampioen op de 500 meter. Het kan niet misgaan als hij zevende wordt op de afsluitende vijf kilometer. De wereldtitel allround schaatsen voor junioren is rijpe prooi.

Vanavond valt zowel in het noordoosten als in Limburg nog wat regen of een bui. Elders is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Er staat nog altijd een stevige wind uit west tot noordwest. Aan zee is dat een windkracht 6 tot 7 met de meeste wind nabij de Waddenkust.

Later vannacht neemt de wind wat in kracht af. Het is dan wisselend bewolkt met minimaal 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden vlak aan zee. Morgen wordt het een graad of 8. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. De noordwestenwind waait matig tot (vrij) krachtig, windkracht 3 tot 6.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lekkere dingen uit de bakkerij zonder gluten? Dat is nog steeds best moeilijk. Maar in Deventer is er nu een bakkerij die alleen maar gebakjes en brood zonder gluten bakt. Vanuit de wijde regio komen mensen de producten kopen. De bakker maakt zelfs croissantjes.

Volledig scherm Jasper en Grethe van der Zwaan zijn een glutenvrije bakkerij begonnen. © Ronald Hissink

Lepra. Daarbij denk je niet aan mensen die uit Nederland komen en besmet zijn. Marit uit Nunspeet wil van de smet af. Ze heeft lepra en vertelt erover. Deze besmettelijke en stigmatiserende ziekte heeft wat van haar afgenomen maar ook wat gebracht. Lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk.

Volledig scherm Kranten bezorgen: eer serieuze zaak. © Maarten Sprangh

Hoe de ochtendkrant bezorgd wordt? Dat is soms best kunst- en vliegwerk. Onze verslaggever ging een nacht voor dag en dauw op, en volgde de bikkels van de bezorgdienst.

En dan nog even dit: Paarse kleding, paarse bril, paarse tas en zelfs een paars mondkapje... Louise Mennes uit Leusden voelt zich het allerbest bij de kleur paars. Haar voorliefde voor paars wordt helemaal af gemaakt in de auto die ze rijdt: een Suzuki WagonR+, die uiteraard pimpelpaars is.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.