Nieuws gemist? Mensen met overgewicht krijgen voorrang bij vaccinatie en gatenkaas in snelwegen. Dit en meer in jouw overzicht

KAART | Coronabe­smet­tin­gen Oost-Nederland blijven ongeveer gelijk, vier gemeenten met nul nieuwe gevallen

17:14 Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen 24 uur in onze regio ongeveer gelijk gebleven. In de drie veiligheidsregio’s in ons gebied zijn in totaal 258 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 265. Landelijk gezien zijn er fors meer besmettingen gemeld, een dikke duizend meer dan gisteren.