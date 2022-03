Nieuws gemist? Met ziekenhuisbed verhuizen en Thomas Krol in de bloemetjes. Dit en meer in jouw overzicht

Voor de vierde dag op rij zijn zo’n honderd veteranen in de uitgestrekte bossen bij Vierhouten op zoek naar een vermiste vrouw (49) uit Henrik-Ido-Ambacht. Zij wordt sinds maandag vermist. Op verzoek van de politie zijn de veteranen ingeschakeld.

Volledig scherm Lege schappen zonder zonnebloemolie bij een Jumbo supermarkt. © Rob Engelaar

Al in de supermarkt geweest de laatste dagen? Ineens zijn er weer lege schappen. Bloem werd de afgelopen weken massaal ingeslagen, nu is zonnebloemolie een gewild verzamelproduct. Geen olie meer te koop. En het is niet het laatste product dat schaars dreigt te worden.

De afstand tussen beide gebouwen is nog geen tweehonderd meter. Toch komt er nog heel wat kijken bij de verplaatsing van de patiënten van het oude naar het nieuwe Isala ziekenhuis in Meppel. Dat gebeurt deze zaterdagochtend met speciale vrachtwagens. Waar mensen met bed en al in gereden worden.

Met het wegvallen van graan uit Oekraïne wordt gevreesd voor honger in derde wereldlanden in Afrika en het Midden-Oosten. Als de oorlog langer duurt, kan Oekraïne niet meer genoeg graan produceren om te exporteren. Daarvoor waarschuwt presidentieel adviseur van Oekraïne Oleh Ustenko. Dat en meer staat in ons live-blog.

Zijn eerste race als wereldkampioen start Max Verstappen morgen van de eerste startrij, maar wel van P2. In Bahrein was Charles Leclerc in de Ferrari een fractie sneller dan de Limburger.

Volledig scherm Thomas Krol wordt toegesproken door commissaris Andries Heidema. © Ruben Meijerink

Deventer is apetrots op Thomas Krol uit Colmschate, die een droomwinter beleefde. De schaatser pakte olympisch goud op de 1000 meter én begin deze maand de wereldtitel sprint. Op ijsbaan De Scheg in zijn thuisstad werd Krol zaterdag gehuldigd. ,,Overweldigend dit.’’

Het blijft droog en de zon schijnt uitbundig. Het is 12 graden in het noorden van het land tot 15 graden in het zuiden. De matige tot vrij krachtige oostenwind maakt het voor het gevoel frisser. Vanavond en vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Morgen schijnt in het noorden eerst de zon volop. Geleidelijk neemt van het zuiden uit de bewolking toe en vooral in de middag valt wat regen. Met maximaal 13 graden is het koeler dan vandaag.

Volledig scherm Henk Schiffmacher wordt 70 © Goffe Struiksma

Henk Schiffmacher wordt dinsdag 70 jaar. Maar dat betekent niet dat de tattookoning het rustiger aan gaat doen. ,,Ik heb nog altijd honger naar de horizon.” Een gesprek zonder blad voor de mond over aftakeling, sterfelijkheid en de pijn van de sluiting van slagerij Schiffmacher in zijn geboortestad Harderwijk.

Han Hollander is de beroemdste sportjournalist van voor de oorlog. Met zijn lyrische wedstrijdverslagen bracht hij hele volksstammen in vervoering. Voor zijn bijdrage aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn ontving de in Deventer geboren Jood een oorkonde van Hitler. Daarmee dacht hij veilig te zijn voor deportatie. Toch eindigde zijn leven in de gaskamers van Sobibor.

Een historische bijzondere gevelsteen uit Zutphen blijkt sinds kort in een afgelegen winkelpand in Arnhem te zijn gemetseld. De steen van 400 jaar werd ontdekt door Theo Brink, beter bekend als de ‘kunstdetective van Arnhem’. Hij wil de historische steen zo snel mogelijk terug krijgen naar de plek waar hij hoort: Zutphen.

Volledig scherm Loenenaar Robert Wiggers heeft sinds een paar maanden een warmtepomp. © Maarten Sprangh

Nu de gasprijzen alle records breken, is de warmtepomp niet meer aan te slepen. Wat komt er allemaal bij kijken als je je huis van het gas wil halen? Robert Wiggers uit Loenen deed dat en legt uit waar je op moet letten.

En dan nog even dit: Een grote vuurbal vloog donderdagnacht door het Achterhoekse luchtruim. Het bijzondere natuurverschijnsel werd even na 01.00 uur vastgelegd door de deurbelcamera van Freek Berendsen uit Lichtenvoorde.

