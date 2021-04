Nieuws gemist? Moskee in Deventer ontvangt dreigbrief en heibel op vakantiepark in Beekbergen. Dit en meer in jouw overzicht

Een moskee in Deventer heeft een luier vol met spotprenten, verscheurde koranverzen en een hatelijke tekst ontvangen. ‘Je weet niet wie de afzender is, maar zorgelijk vind ik het wel.’

Angstige bewoners van vakantiepark De Hertenhorst in Beekbergen zien hun vermogen verdampen: ‘We worden schandalig behandeld!’ Er is al langer heibel in de tent.

Oguz H. is volgens justitie dé man die aan de touwtjes trok van de enorme cokemanege in Nijeveen. Wie is deze voortvluchtige die in luxe leefde met een uitkering en nu hoofdverdachte is in de mega-drugszaak?

Volledig scherm Waar zit 'Oer H.', volgens justitie een grote speler rondom de drugsmanege in Nijeveen? © DvhN / Shutterstock

Het hoge aantal besmettingen in Nederland is voor de Duitse overheid reden om de regels aan te scherpen. Vanaf dinsdag kom je niet zomaar meer de grens over.

Niet scherp in de eerste én in de laatste minuten: het lijkt een vast patroon te worden bij PEC Zwolle. Trainer Bert Konterman overweegt de routine vóór de wedstrijd aan te passen.

Voor velen dé wielerklassieker van het jaar: de Ronde van Vlaanderen. Wist Mathieu van der Poel, vorig jaar nog winnaar, opnieuw aan het langste eind te trekken?

Lekker paasweer krijgen we helaas niet. Er waait een gure noordwestenwind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er trekken ook hagel- en natte sneeuwbuien over.

Al drie keer stelden Mariska (38) en Matthias (39) uit Nijkerk hun trouwfeest uit vanwege corona. Als het wéér wordt opgeschoven, is het de vraag of een dierbare er nog wel bij kan zijn. ‘Hij gaat snel achteruit...’

Met Caroline van der Plas uit Deventer hebben boeren en plattelanders sinds deze week een stem in de Tweede Kamer. Hoe is de BoerBurgerBeweging plots in het politieke hart terechtgekomen?

