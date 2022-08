Nieuws gemist? Nationaal Natuurbrandprogramma nodig • Theaters met handen in het haar

Zwolle zegt opnieuw ‘ja’ tegen asielzoekers die tussen wal en schip zijn gevallen door de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van maximaal 70 vluchtelingen is al vanaf morgen welkom in de noodopvang in de stad.

Drie Nederlandse militairen zijn vannacht gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis. Het gaat om mannen van het Korps Commandotroepen.

Vrijwel alle Ikea-vestigingen in Nederland doen de winkeldeuren vanaf 1 september doordeweeks een uur eerder dicht. Op zaterdag zelfs twee uur eerder.

Volledig scherm Odeon in Zwolle. © Frans Paalman

Theaters in de regio hebben moeite om kaarten voor voorstellingen van komend seizoen te verkopen. Daarnaast komen de zorgen om de energierekening. Gaat de verwarming omlaag in de zalen?

Door aanhoudende droogte zijn bermbranden op de Veluwe schering en inslag. Klaas Noorland, projectleider bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), pleit daarom voor een nationaal programma natuurbrandbeheersing.

Volledig scherm Max Verstappen met de Oracle Red Bull Racing RB18 Honda tijdens de kwalificatie voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Belgie op het Circuit van Spa-Francorchamps © ANP

Een bijzonder overtuigend optreden leverde Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België de snelste tijd en, dankzij de gridstraffen, dus de vijftiende startplek op.

De hatelijke nul staat ook na vier speelronden achter de naam van Go Ahead Eagles in de eredivisie. De Deventenaren evenaarden met de 0-1 thuisnederlaag tegen Sparta van zaterdag een negatief clubrecord: negen opeenvolgende verliespartijen op het hoogste niveau.

Rose Marie Nijkamp was nog geen 10 jaar oud toen ze zei dat ze meer grand slams wilde winnen dan Serena Williams en Roger Federer. Inmiddels heeft het nu 16-jarige tennistalent uit Apeldoorn de juniorentitel van Wimbledon gewonnen en neemt ze komende week in New York deel aan de US Open.

De IJssel tobt voor de tweede keer in vijf jaar met extreem lage waterstanden. Misschien zijn er wel andere maatregelen nodig? ‘Je zou de IJssel deels tot recreatierivier kunnen uitroepen, met een seizoenstaboe op scheepvaart.’

Het is één van de meest brute overvallen in de Nederlandse geschiedenis. De roofoverval op de Albert Heijn in Oosterbeek in mei 1990. Vakkenvullers Rob en René worden in de winkel vermoord. Dader Appie A. komt vrij, en dat komt aan als een mokerslag bij zijn familie.

Volledig scherm Ton Strien neemt afscheid. © Ronald Hissink

Castingbureaus voor kinderfilms zouden voor een rol van burgemeester maar wat graag aankloppen bij Ton Strien (64). Zijn haren strak in een scheiding, fris geschoren, altijd gekleed in pak en rustig en in beschaafd Nederlands articulerend. De burgemeester van Olst-Wijhe neemt na 15 jaar afscheid. En verhuist misschien wel naar Zuid-Korea.

En dan nog even dit: Leren ging Tim Groeneweg altijd al goed af. Hij mag dan pas 20 jaar zijn, hij is sinds kort de jongste advocaat ooit in Nederland.

