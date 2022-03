Nieuws gemist? Nederland keert terug naar oude normaal en Oekraïner Alex volgt vanuit Deventer zijn lessen. Dit en meer in jouw overzicht

Een enorme vlammenzee heeft gisteravond laat in Epse een schuur vol boten en oldtimers in de as gelegd. Nadat alle rookwolken waren opgetrokken, concludeerde de eigenaar van het pand vandaag dat de schade in de miljoenen loopt.



Twee mannen uit Apeldoorn zijn opgepakt in een grote mensenhandelzaak. Ook worden ze verdacht van het witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie.

Nederland keert vanaf 23 maart vrijwel volledig terug naar het oude normaal. Toegangstesten (1G) gaan overboord en een mondkapje in het openbaar vervoer is dan niet langer verplicht, net als thuiswerken. “Dit virus gaat niet meer weg, maar we zitten in een veel gunstiger situatie.”

Zwolle, Deventer en Apeldoorn krijgen de zo vurig gewenste woondeal. Waar minister De Jonge een maand geleden nog twijfel zaaide, doet hij die toezegging nu wel: “We gaan die woondeal sluiten, er komt geen vertraging.”

Het is onrustig in Deventer: de geest is uit de fles bij Go Ahead Eagles. Een flink aantal contracten wordt over twee weken opgezegd en dat zorgt voor een onrustige spelersgroep. En dat helpt niet mee richting de laatste acht duels van de competitie.

Een opmerkelijk moment bij het WTA-toernooi in Indian Wells: de Belarussische tennisster Viktoria Azarenka barstte plotseling in tranen uit na een dubbele fout. Nadat de umpire vroeg of ze hulp nodig had, antwoordde ze tot drie keer toe met ‘Het spijt me’.

Nederland kent drie medaillewinnaars op de Paralympische Spelen: Zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen en snowboarder Chris Vos. Vandaag werden zij op het Catshuis gehuldigd door premier Mark Rutte en minister Conny Helder van Sport.

Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Met maxima van 14 tot 18 graden is het vrij zacht voor half maart, wel neemt de wind iets in kracht toe. Bekijk hieronder het uitgebreide weerbericht.

De 17-jarige Oekraïner Alex volgt vanuit Deventer zijn online lessen. Net als zijn klasgenoten, die door heel Europa verspreid zijn. Zijn docent vlucht af en toe even de schuilkelder in als het luchtalarm gaat.

Nog geen vier weken geleden vierde Anna nietsvermoedend haar veertigste verjaardag in Oekraïne. Niet wetende dat ze korte tijd daarna samen met haar dochter Liza (12), zoon Nikita (9), moeder Natalia (62), haar partner Slava (67) en hondje Tosha in Apeldoorn zou zitten. “Het is hier groen en schoon, ik kan eindelijk weer rustig ademhalen.”

En dan nog even dit: Een medewerkster van een supermarkt is ontslagen, omdat ze croissants had gegeten achter de kassa. Zelf beweert ze keurig te hebben afgerekend, maar de supermarktleiding gelooft dat niet. Ze werkte al twintig jaar bij de supermarkt. Lees hier wat de rechter ervan vindt.

