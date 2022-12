Nieuws gemist? Nederlands meisje (12) komt om bij ski-ongeluk • Emmeloord raapt brokstukken op na explosie

Bij een grote brand in een schuur het buitengebied tussen Zalk en Kampen zijn een aantal koeien en kalveren om het leven gekomen. De rook is tot in verre omtrek te zien en trekt ook over de nabijgelegen N50.

Een 12-jarig meisje uit Nederland is gisteren omgekomen in het skigebied Spieljoch in het Oostenrijkse Tirol. Volgens de politie verloor ze haar balans, viel ze van een rand af en botste ze daarna tegen een boom.

Bakkers in Amersfoort hebben op eerste kerstdag tegen de regels in hun deuren geopend. De winkels werden op gedwongen gesloten. ,,Ik zit hier al 14 jaar en heb op feestdagen nog nooit iemand van handhaving gezien.”

Uit het niets een enorme dreun. De ramen trillen in de sponningen. ‘Een aanslag’ is de eerste reactie van bewoners in de flat Emmeloord. Als na een hectische nacht de rust is teruggekeerd, overheerst de woede.

Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere gewonnen. De Nederlander was zijn rivalen Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock te snel af.

De schaatsen van Mark Tuitert hangen al jaren aan de wilgen, maar de Olympisch Kampioen van 2010 is en blijft een sportman. Een terugblik op 2022: ‘Een fantastisch jaar waarin mijn jongensdroom is uitgekomen’.

Van dit kabinet is stikstofminister Christianne van der Wal misschien wel het meest besproken. Bij een boerenprotest trekken agenten zich terug als ze worden bekogeld. ‘Uiteindelijk is het echt maar net goed gegaan’

Ook tijdens kerst werken veel mensen ‘gewoon’ door om de boel draaiende te houden. Zoals Rutger en Ian, die tijdens de late dienst op eerste kerstdag een Zwolse ambulancepost bemannen. De Stentor zocht ze op.

En dan nog even dit: De 8-jarige Amelia uit Oekraïne ging dit jaar de wereld over. Vanuit een schuilkelder werd een filmpje gemaakt waarop ze Let It Go zong. Gisteren mocht ze mocht in Wembley haar zangkunsten ten gehore brengen, toen plots de cast van de van Frozen musical het podium betrad.

