Nieuws gemist? Nederlandse vrouw (20) komt om bij ski-ongeluk Tirol • Zwolse caféhouder vindt auto op zijn terras

De poortjesglipper die op station Zwolle een oudere vrouw een harde duw gaf, heeft zich gemeld. De vrouw duwde haar 68-jarige medereiziger hard naar voren, en dat had desastreuse gevolgen.

De politie heeft vannacht bij de A28 in Nijkerk waarschuwingsschoten gelost tijdens een achtervolging. Kort daarvoor tikte de politie doelbewust de auto van de 29-jarige Nijkerker aan om hem tot stoppen te dwingen.

Dat is even schrikken als hij zaterdagmorgen de deur van de slaapkamer opent. Willem (68) ziet vlammen achter het raam. Wel anderhalve meter hoog. ,,Het ging razendsnel, in vijf minuten stond het hele huisje in brand.’’

Een 20-jarige Nederlandse vrouw uit Amsterdam is gisteren om het leven gekomen door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De vrouw kwam in het in Tirol gelegen Serfaus onder een lawine terecht.

Een bijzondere koers voor Matthieu van der Poel. De renner verbaasde tijdens Milaan - San Remo iedereen door Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna los te rijden. Hij won, en is daarmee de vierde Nederlander

Een enorme tegenvaller voor Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Djedda, Saoedi-Arabië. Door een gebroken as viel de Red Bull-coureur vroegtijdig uit. Hij start morgen bij de GP achteraan.

In Utrecht was het vanavond feest in het uitvak! Go Ahead Eagles wist van een achterstand terug te komen. Even leek het in gelijkspel te eindigen maar een treffer in de blessuretijd bracht daar verandering in.

Sober en doelmatig? Dat uitgangspunt klinkt onwaarschijnlijk bij een dijkversterking in Zwolle die 300 miljoen euro kost. De complexiteit laat zich vergelijken met de Noord-Zuidlijn: ,,Dit is een collectieve verzekering.”

Zelf was Nuala van der Plas acht jaar wethouder voor het CDA in Deventer, nu kijkt ze met verbazing en trots hoe haar dochter als een orkaan door de politiek raast. ,,Bij haar is het altijd ‘what you see is what you get’.

En dan nog even dit: Een zonnige ochtend, dus lekker het terras uitstallen. Dat dachten de uitbaters van Lekker Zwols in de Zwolse binnenstad. Tot ze voor de deur een auto troffen. Zonder bestuurder, maar met een briefje achter de ruit.

