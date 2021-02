Nieuws gemist? Niet voor iedereen ijspret en Monique zoekt haar maatje. Dit en meer in jouw overzicht

Dronten is één van de drie plaatsen in Nederland waar de GGD is begonnen met het grootschalig testen op het coronavirus. Grote drukte bleef uit, want niet iedereen was hierop voorbereid.

In sporthal 't Dok in Dronten startte afgelopen woensdag een experiment waarbij de gehele bevolking zich gedurende zes weken, drie keer mag testen op corona.

Flatbewoners in Deventer hoeven niet meer te klappertanden voor het slapengaan. Na vier dagen in de vrieskou doet hun verwarming het eindelijk weer. Een soortgelijke situatie in Zwolle is nog niet opgelost.

Het veld in de Adelaarshorst is door de sneeuw onbespeelbaar, dus moet Go Ahead Eagles uitwijken om te kunnen blijven trainen. Daar is al een locatie voor gevonden waar ook de competitiewedstrijd tegen Telstar gespeeld zal worden.

Hij is voor altijd de man die Lionel Messi te snel af was tijdens de halve finales van het WK 2014: Ron Vlaar (35) heeft per direct zijn schoenen aan de wilgen gehangen. De verdediger, ook bekend als 'Ron Beton', is overstelpt met lovende berichten.

Na een nacht met strenge vorst, lokaal tot -10 graden, schijnt ook morgen overdag weer de zon. Het wordt maximaal -3 tot 0 graden.

Ze is haar maatje voor het leven, haar steun en toeverlaat. Monique (29) weet niet wat ze moet doen nadat haar hulphond Indy in de Zwolse kou verdween. ,,Als iemand iets gezien heeft: alsjeblieft, vertel het me. Ik heb haar nodig.’’

Janet uit Putten heeft een dating app ontwikkeld waarmee je kunt videobellen. Zeker nu met de avondklok is dat actueel.

Niet meer swipen op de gebruikelijke dating-apps, maar een persoonlijke videoboodschap. Dat is het doel van Janet (28) uit Putten met Vidate. ,,Zo weet je heel snel of er een klik is of niet.”

En dan nog even dit: Is er gekleurde sneeuw gevallen in Zuidveen? Nee, het is een stunt waardoor dit wereldberoemde kunstwerk in de sneeuw is afgebeeld.

