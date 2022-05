Nieuws gemist? Noodweer in de regio • Band betaalt boete van fan

Het ging vanmiddag flink tekeer in een groot deel van Overijssel en Gelderland. KNMI kondigde dan ook code oranje af. Hier lees en zie je hoe het noodweer huis hield op verschillende plekken.

Een paar oppositiepartijen dienden vandaag tijdens een spoeddebat over ‘de verwijderde sms-jes van Mark Rutte’ een motie van wantrouwen in tegen de premier. Rutte reageerde fel op de kritiek.

Een dronken man uit Kampen is aangehouden op de N50. De uitslag van de blaastest was zo hoog dat hij zijn rijbewijs én auto kwijtraakte. Dit was dan ook niet de eerste keer dat hij met drank op achter het stuur werd betrapt.

De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling op de kermis in Raalte. Gisteravond liep een persoon fors letsel aan zijn neus op. Het is het tweede zware geweldsincident in korte tijd in het centrum van het dorp.

Go Ahead Eagles heeft toegeslagen op de transfermarkt. Amper tien dagen nadat zijn contract werd ontbonden bij FC Twente, haalde de Deventer club Jahnoah Markelo binnen als nieuwe aanvaller.

Volledig scherm Janoah Markelo. © Orange Pictures

Wielrenner Gijs Leemrijze uit Ruurlo zat vandaag in de beslissende ontsnapping tijdens de twaalfde etappe van de Giro d’Italia. Hij werd in de finale geklopt door de Italiaanse sprinter Stefano Oldani, ploeggenoot van Mathieu van der Poel.

‘Wie is de dame die in de omgeving van Raalte een boete heeft gekregen voor fietsen met telefoon in de hand? We vinden het tasje aan je stuur zo mooi dat wij graag je boete betalen!’ Benieuwd wie deze oproep plaatste?

Volledig scherm Nathalie van den Bosch (27) heeft het aan haar bandtasje van The Dirty Daddies te danken dat ze een hoge boete voor gebruik van de mobiel op de fiets niet zelf hoeft te betalen. © Ruben Meijerink

Gisteren vonden Mare en Phelien uit Zwolle een levensgevaarlijke bom. Het ging om een zogeheten Duitse brisantgranaat. Vandaag bracht de EOD deze tot ontploffing, en dat ziet er zo uit.

En dan nog even dit: en bijzondere zwangerschap in Amerika: een vrouw zal daar binnenkort voor de tweede keer bevallen van dezelfde zoon. Hoe dat kan, lees je hier.

