Nieuws gemist? Nooit eerder vertoonde maatregel voor de IJssel • Ophef over speciale nieuwe basisschool in Lelystad

Ben en zijn ‘gele kanarie’ halen 3400 euro op voor Hersen­stich­ting: ‘Ik word als Sinter­klaas onthaald’

Oud-trucker Ben van Katwijk (47) lijdt sinds 2013 aan een zeldzame hersenaandoening. Om geld in te zamelen voor de Hersenstichting, begon de Zwollenaar op 1 mei aan een 438 kilometerlange sponsorloop van Groningen naar Middelburg, via Flevoland. ,,Mensen herkennen me op mijn gele loopfiets!’’

27 mei