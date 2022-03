Nieuws gemist? Nucleair conflict niet uit te sluiten en Zwollenaren moeten minituintje halveren. Dit en meer in jouw overzicht

Een nucleair conflict is niet langer uit te sluiten nu Rusland zijn kernarsenaal in verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht, zegt VN-topman Antonio Guterres. ,,Het vooruitzicht van een nucleair conflict, eens ondenkbaar, is terug in het rijk van de mogelijkheden.” Onze live-blog wordt regelmatige aangevuld.

Volledig scherm United Nations Secretary-General Antonio Guterres. © REUTERS

,,We moeten er alles aan doen om een ​​orkaan van honger en een ineenstorting van het wereldwijde voedselsysteem te voorkomen”, zei de Guterres vervolgens. Volgens hem is dat een dreigend gevaar voor de internationale economie.

Energiemaatschappij Vattenfall verhoogt per 1 april de prijzen voor gas en elektra voor een miljoen klanten met een variabel contract. Zo’n tussentijdse verhoging is heel uitzonderlijk. Een gemiddelde gebruiker is dan 11 euro per maand meer kwijt. Vattenfall zegt dat de prijsverhogingen noodzakelijk zijn vanwege de sterk gestegen marktprijzen voor energie.

En de gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. De meeste mensen zullen wellicht woensdag hun stem uitbrengen. Maar vanochtend gingen de eerste stembureaus al open. De Stentor nam een kijkje in Stembureau 1 van de gemeente Hattem. Om kwart over zeven was daar de eerste pot koffie al klaar. Wie was de eerste stemmer?

Elke week bespreken clubwatchers Dennis Arentsen en Vincent de Vries het wel en wee bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Ze blikken terug op de gespeelde duels, bespreken de actualiteit en kijken vooruit. Deze 26e aflevering van dit seizoen heeft plaats op het kunstgras van Wijhe, waar twee unieke strafschoppen worden gelanceerd.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 schiet in volle gang met de Grand Prix van Bahrein. Op het Bahrain International Circuit zal heel veel duidelijk worden. Hoe zijn de verhoudingen tussen de Red Bull van Max Verstappen en Mercedes? Of kunnen teams als McLaren en Ferrari misschien weer eens om de voorste plekken meedoen?

Volledig scherm Aljona Savchenko en Bruno Massot tijdens hun wedstrijd in 2018. © EPA

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Aljona Savchenko aangesteld als bondscoach kunstrijden. De olympisch kampioene van de Spelen van Pyeongchang 2018 bij gaat leidinggeven aan het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden, dat in Heerenveen van start gaat. Maar wanneer de Duitse van Oekraïense afkomst komt is even afhankelijk van de oorlog: ,,één man is mijn moederland aan het verwoesten.”

De minima liggen vannacht tussen 1 en 5 graden. Het koudst wordt het in het noorden en daar kan ook mist ontstaan. In het zuiden neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Morgen is er veel hoge bewolking. Eventuele mist verdwijnt en in het uiterste noorden kunnen wat buien overtrekken. Vooral in de middag is er flink wat zon. Het wordt 13 graden bij een veelal zwakke zuidoostenwind.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eigenaar van het failliete Biodiesel Kampen moet de curator binnen een week 11,3 miljoen euro betalen. De rechtbank wees dit bedrag toe nadat de curator een kort geding had aangespannen. De voormalige ‘Veluwse vetkoning’ Cees B., die van oud frituurvet brandstof wist te maken, is eind vorig jaar tot 2 jaar cel veroordeeld in een grote fraudezaak rond biodiesel.

Volledig scherm Joop Holthausen en de muntschat. © Jan Ruland van den Brink

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verborg een inwoner van het Gelderse stadje Bronkhorst zijn fortuin onder de vloer. Vier eeuwen later stuit een bouwvakker per toeval op de muntschat in de woning van journalist Joop Holthausen. De gouden en zilveren munten werden vermoedelijk verstopt uit angst voor plunderingen door Spaanse troepen. En zijn een flink bedrag waard.

Ondernemer Bob Kooistra heeft met zijn bedrijf BKBD uit Zwolle een nieuwe nederlaag geleden. De kantonrechter laat geen spaan heel van BKBD in het conflict met een beveiliger, van wie 200.000 euro geëist werd. De Zwollenaar, bekend van het vroegere café Bruut, moet daarentegen nu zelf in de buidel tasten.

En dan nog even dit: Bewoners van nieuwbouwhuizen in Zwolle moeten bijna de helft van hun al ingerichte postzegel-tuin teruggeven, nadat de woonstichting bij de erfgrensbepaling een foutje maakte. Ze zijn boos. ,,Wat een kolder.” Ze wonen er al sinds november. En hebben met hart en ziel hun plekjes ingericht.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.