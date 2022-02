Nieuws gemist? Onenigheid op Veluws landgoed en vriendin van vermiste Ercan geeft hoop nog niet op. Dit en meer in jouw overzicht

Het is zonder twijfel één van de mooiste plekken op de Veluwe. Maar achter de schermen van het vredige Landgoed Tongeren bij Epe is er al jaren sprake van onenigheid.

Komt er een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de gemeente Steenwijkerland bij de racistische pesterijen rond een Turks gezin in Giethoorn? ,,Alle inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun woonomgeving.”

De brandweer had een schoorsteenbrand in Elspeet snel onder controle, maar toen kwamen de problemen pas. Gelukkig kreeg het korps hulp uit onverwachte hoek.

Het houdt niet op: de benzineprijs in Nederland loopt steeds verder op. Er is weer een nieuw record gevestigd en mogelijk blijft het daar niet bij.

Ercan Özturk is inmiddels al tien maanden vermist. Een team van 25 agenten gaat er vanuit dat hij niet meer in leven zal zijn. Vriendin Lisa en broer Cihan laten deze gedachte niet toe. ,,Als we de hoop opgeven, worden we helemaal gek.”

In plaats van in theater De Spiegel voor negenhonderd bezoekers stonden de comedians van voorheen De Lama's in een huiskamer in Zwolle met vier fans. Het was een daverend succes. ,,We kunnen vanavond wel met de hele zaal op de foto.”