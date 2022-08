Nieuws gemist? Onherstelbare natuurschade dreigt in Salland • Droom van Harald en Sandra spat uiteen

In delen van Salland en Twente dreigt onherstelbare natuurschade te ontstaan door de huidige droogte. Om dat te voorkomen, grijpen de waterschappen nu in.

Het metaalbedrijf uit Twello dat deuren sloot wegens vakantie gaat niet meer open. Esteq maakt geen doorstart na het faillisse­ment.

Fietsen naar Isala? Succes. De bewegwijzering laat te wensen over. © Frans Paalman

Dat op bewegwijzerborden in Zwolle Isala als bestemming ontbreekt, is een bewuste keuze. De gemeente is ook ‘niet voornemens’ daarin iets aan te passen.

Er is meer bekend over het ‘incident in de privésfeer’ van Massa is Kassa-ster Peter Gillis en zijn vriendin Nicol. Dat hij haar in haar neus en rug heeft gebeten, is nog niet alles.

Philippe Rommens en Jay Idzes keren terug in de selectie van Go Ahead Eagles voor het duel met PSV. Lukt het om voor het eerst in bijna veertig jaar in competitieverband van de Eindhovenaren te winnen?

Apeldoorner Léon Haan en Andy Houtkamp uit Dronten verzorgen het commentaar bij het EK atletiek. Een dialoog over overslaande stemmen, emotie en de kansen van de Nederlandse equipe. ,,Commentaar geven is óók topsport.”

We doen alles om de rondzwermende wespen van ons lijf te houden. Zelfs de plantenspuit om ze te verjagen, is niet echt diervriendelijk. Uitvinder Lex Burki heeft nu dé oplossing: de wexit.

De droom van Harald en Sandra Brouwer duurde kort. Na anderhalf jaar sluiten ze met pijn in het hart hun hotel-restaurant in Ruurlo. ,,Ik zat te janken.”

Daniel Douglas voor de woning, zijn 'Pippi Langkous Huis' © Eigen foto

En dan nog even dit: kunstenaar Daniel (37) verhuist van zijn kleine woning in Zwolle voor een riante villa in Zweden. Er zit alleen een addertje onder het gras. ,,Dit is één groot experiment.”

