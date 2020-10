Nieuws gemist? Opnieuw stijging positieve tests en klaar met halfbakken maatregelen. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

Het moet het weekend van de waarheid worden, maar tot nu toe blijven het aantal corona-besmettingen onverminderd hard stijgen. Ook in Oost-Nederland, waarin Dalfsen een van de uitschieters is de afgelopen twee dagen. Hier vind je de kaart.

Verslaggevers van de Stentor gingen de straat op. Houdt Oost-Nederland zich gedeisd of gaan we er toch vrolijk op uit? Spoiler: de een houdt zich beter aan de regels, dan de ander.

Volledig scherm © ANP

De in opspraak geraakte Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst lijkt te hebben geleerd van de ophef van vorige week. De kerk hakte een knoop door. Dit zijn vanaf morgen de nieuwe maatregelen in de kerk.

Diederik Gommers is er klaar mee. Die halfzachte maatregelen? Die werken volgens de ic-arts niet. Wat hij voorstelt, is nog radicaler dan de ‘intelligente lockdown’ die we begin dit jaar hadden.

Het was loei spannend vandaag tijdens de kwalificatie voor de GP van de Eifel. Nek aan nek gingen de Mercedessen, Leclerc en Verstappen. Helaas trok de Nederlander aan het verkeerde eind.

Waar het in eigen huis moeizaam gaat, daar harkt Go Ahead Eagles de punten op vreemde bodem voorlopig gretig binnen.

Regen, regen en nog eens regen. Morgen trekken opnieuw buien over het land, met nog een kleine kans op onweer. Toch is er ook goed nieuws: de zon schijnt van tijd tot tijd!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Een leven lang hield Gerrit-Jan van D. zijn zes kinderen verborgen voor de buitenwereld. Nu willen de vijf jongste kinderen terug met hun vader naar de boerderij in Ruinerwold. Het is voor het eerst dat advocaten details delen in deze geruchtmakende zaak.

Dit is het hartverscheurende van Watze (84) uit Gramsbergen. Zijn zoon Rinke vond de gruweldood bij de tramaanslag in Utrecht vorig jaar. Rinke dacht altijd als eerstaan anderen. Ook tijdens die dag in Utrecht. ,,Hij is eigenlijk een held. Hij zou postuum geëerd moeten worden.’’

En dan nog even dit: deze video is alleen voor mensen met stalen zenuwen. Deze 40 militairen in een bus kruipen namelijk echt net door het oog van de naald.

Bekijk hieronder onze populairste video's van vandaag: