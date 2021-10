Nieuws gemist? Oproep om te vaccineren en nergens last van na 50 uur dansen. Dit en meer in jouw overzicht

De coronacijfers blijven oplopen. Slechts een gemeente in de regio blijft op nul. Burgemeester Snijders van Zwolle, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, doet een dringende oproep: ,,Laat je vaccineren en ga bij een positieve test in quarantaine.”

In de nachtelijke uren crashte een auto met vijf mensen op de A50 bij Apeldoorn. Het liet zich ernstig aanzien, maar Djordy vertelt aan het einde van de middag dat alles naar omstandigheden goed gaat.

Het personeel van het ziekenhuis in Zutphen tast nog steeds in het duister over de ontslagen die vorige week vielen op de afdeling verloskunde. Het gebrek aan uitleg zou volgens meerdere medewerkers voor een gespannen sfeer op de werkvloer zorgen.

Volledig scherm Jan Slagter © Brunopress

Omroep Max-baas Jan Slagter eist van studiobezoekers dat ze een coronabewijs tonen. En binnenkort gaat hij dat ook vragen van zijn medewerkers. Dat een werkgever dat niet mag, interesseert hem niet. ,,Je mag zoveel niet in dit land.”

Vandaag was de eerste dag in het proces tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. De verdachte schutter Delano G. houdt vooralsnog zijn mond.

Onze clubwatchers kijken terug op een knotsgek weekeinde in Deventer waar Go Ahead met negen man won. Maar PEC kan zich niks meer veroorloven.

,,Het lijkt om een maatschappelijk en ook internationaal probleem te gaan, dat men zich na de eerder opgelegde beperkingen nu grenzeloos laat gaan”, maken de KNVB en de betaald voetbalclubs zich zorgen. Ze nemen afstand van de misdragingen van supporters

De bewolking neemt steeds verder toe. Eerst is het nog droog, maar later vanavond en vannacht volgen perioden met lichte regen of motregen. Onder de bewolking koelt het niet verder af dan 13 graden. Morgenochtend is het op veel plaatsen grijs met van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag klaart het in het zuidwesten als eerste op. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidwesten.

De bio-energiecentrale in Harderwijk heeft vandaag faillissement aangevraagd. De centrale werd de gebouwd om biogas te produceren door mest te vergisten, maar een succes werd dat niet. Nog voor de officiële start, vloeide er 2 miljoen liter mest over het terrein.

Volledig scherm Hond Paco. Inzet: Paco wordt weggedragen na te zijn overmeesterd op het spoor bij station Ede-Wageningen. © Herman Stöver/Persbureau Heitink

Voor het hondje Paco werd het complete treinverkeer bij Ede afgelopen weekeinde platgelegd. Zijn baasje laat ons nu kennis maken met het adoptiehondje uit Griekenland.

Schaapherders in Nederland maken zich grote zorgen over de ‘oprukkende wolf’. Ze vinden het steeds lastiger om met de wolf samen te leven. In Elspeet moest de herder toezien hoe een schaap uit zijn kudde op klaarlichte dag gegrepen werd.

Volledig scherm De winnaar van de Dansmarathon. © William Rutten

De winnaars van de omstreden Dansmarathon hebben nergens last van. ,,Zo bizar wat je lichaam kan, als je er in gelooft.” Ze namen in 50 uur tijd 35 minuten pauze. Nu blikken ze terug.

En dan nog even dit: Hoe krijg je een lading drankjes mee voor je vrienden? Christiaan heeft er op geoefend. Hij draagt 48 biertjes tegelijk en gaat daarmee viraal op social media. ,,En het is niet eens het record.”

