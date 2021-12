Nieuws gemist? Passant geeft chauffeur verkeerd advies en Harderwijker darter feest de hele nacht door. Dit en meer in jouw overzicht

Een opmerkelijk incident vandaag in Deventer. Daar ramde een vrachtwagenchauffeur een spoorbrug. Zelf twijfelde hij of hij eronderdoor kon, maar een passant vertelde hem dat het wel paste. En dat had de nodige gevolgen.

Waar in Zeewolde en omstreken veel mensen tegen de komst van het datacenter van Facebook zijn, daar lag het in het Deense Odense totaal anders. Hier staat sinds een aantal jaren een vergelijkbaar datacenter, maar de Denen zien vooral veel voordelen.

Vandaag bleek overigens dat van de beloofde restwarmte die vrijkomt uit het datacenter in Zeewolde meer dan 80 procent het Ijsselmeer op waait.

Uit onderzoek blijkt dat 44 procent van de supermarkten in Nederland open gaat op eerste kerstdag. In onze regio zitten Deventer, Lelystad, Zutphen en Zwolle boven het landelijk gemiddelde. Check hier hoe het met de supermarkten in jouw gemeente gesteld is.

Het ‘karige kerstpakket’ dat medewerkers van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam kregen, heeft flink wat stof doen opwaaien. Een OLVG muts met bijbehorende sjaal was niet helemaal waar ze op gehoopt hadden: ‘Het voelt als een belediging.’

Het is Go Ahead Eagles niet gelukt om te stunten in de laatste wedstrijd voor de winterstop. PSV was met 2-0 te sterk in Eindhoven, waar Go Ahead vanaf de 68e minuut verder moest met tien man.

© LAWRENCE LUSTIG

Darter Martijn Kleermaker uit Harderwijk maakte gister indruk op het WK, door Simon Whitlock, de nummer 20 van de wereld, te verslaan. Hij was zó blij dat hij de hele nacht feest vierde.

Morgen is het zacht en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen. Het wordt zo'n 8 graden. In de avond ontstaan opklaringen en daalt de temperatuur naar het vriespunt.

Meer dan dertig jaar liepen de ouders van Marieke en haar broers rond met een geheim dat zwaar op hun gemoed drukte. Ze durfden aan niemand te vertellen dat hun kinderen waren verwekt door een anonieme donor. Door de onthullingen over de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut, in oktober 2020, kwam het hoge woord eruit. Lees hier het indrukwekkende verhaal.

Wat doet een ondernemer die vanwege de coronamaatregelen níets meer voor zijn zaak mag uitstallen? Die verkast gewoon zijn hele winkel naar buiten. Joep is binnen een dag getransformeerd van winkeleigenaar tot marktkoopman.

© Pix4Profs/Marcel Otterspeer

En dan nog even dit: Wie lost ‘het raadsel van Dronten’ op? Hier gooit iemand sinds een half jaar elke donderdag op exact dezelfde plek levensmiddelen in de berm. De ene keer een vers verpakt brood, de andere keer een pak melk. Het houdt de gemoederen flink bezig.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

