Nieuws gemist? Pedoactivist vertrokken naar buitenland en hopelijk eind mei weer uit eten. Dit en meer in jouw overzicht

DOMINIQUE DOET NAVRAAG Extra windmolens nodig? Er is toch nog voldoende plek voor zonnepane­len op daken

11 april West-Overijssel wijzigt het plan om flink in te zetten op zonne-energie en installeert in plaats daarvan 28 extra windmolens om 0,4 terrawatt duurzame energie op te wekken. De energieregio moet in 2030 1,8 terrawatt aan duurzame energie opwekken om de klimaatdoelen te halen. Maar is die verschuiving naar windmolens wel nodig?