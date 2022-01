Nieuws gemist? Persoonlijk drama voor kapper Bertie en ondanks versoepelingen verbaasde reacties. Dit en meer in jouw overzicht

Twee mensen uit de gemeente Dalfsen zijn aangehouden voor het voorbereiden van mensensmokkel met rubberen bootjes. Eén van hen is inmiddels weer op vrije voeten.

Een bewoner is vanochtend vroeg in Putten om het leven gekomen toen zijn woning volledig werd verwoest door een felle brand. ,,Ik heb op de ramen gebonkt en geschreeuwd dat-ie eruit moest komen.’’

Volledig scherm Bij de familie Koopman in Putten zijn in de nacht van woensdag op donderdag 8 schapen doodgebeten, hoogstwaarschijnlijk door een wolf. De familie is geschokt. © Ruben Schipper Fotografie

Het Veluwse dorp is ook opgeschrikt door de dood van twaalf schapen. Hoogstwaarschijnlijk een wolf is verantwoordelijk voor het slagveld die hij bij de familie Koopman aanrichtte. ,,En waar eindigt dit?”

Vanaf morgen gaan de scherpe randjes van de harde lockdown af, werd duidelijk tijdens de persconferentie. Vanuit de evenementenbranche en horeca wordt verbaasd gereageerd.

De clubs in het betaalde voetbal zijn het beu. Ze ondernemen actie om op korte termijn fans terug te laten keren in de stadions. ,,Geen woorden maar daden. Het is echt klaar nu.’’

Gaat de Zwolse vlogger Bas Tietema voor een nieuwe kans in het profwielrennen? Hij traint in ieder geval mee in Spanje en dat is niet voor het eerst.

De soap rond Novak Djokovic duurt inmiddels al weken en is nog altijd niet ten einde. De Servische tenniser ging opnieuw in beroep. Ondertussen lijkt de publieke opinie de zaak volledig te hebben overgenomen.

Zaterdag overheerst opnieuw de bewolking en kan lokaal de zon doorbreken. Het wordt zo'n 6 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als burgemeester van Nunspeet kwam Breunis van de Weerd steeds vaker in botsing met zijn geloofsovertuigingen. Dat viel hem zwaar. ,,We zagen de worsteling die hij doormaakte.’’

Net nu de kappers weer open mogen, gaat de grote salon van Bertie in Apeldoorn kopje onder. Een persoonlijk drama: eerst verloor hij zijn vrouw Lisette en nu hun levenswerk. ,,Dit zijn drie keiharde levensjaren geweest.”

Volledig scherm De derde lockdown is de nekslag voor Partners Hairstyling. De grote kapperszaak in het centrum van Apeldoorn sluit na ruim dertig jaar per direct de deuren. © Kevin Hagens

Mourad O. werd opgepakt omdat hij te dicht bij het konvooi van John van den Heuvel reed. Nu hij inmiddels vrij is, doet hij zijn persoonlijke verhaal. ,,Ik dacht: óf dit is de president, of een zware boef.”

En dan nog even dit: een bijzondere foto van terminale Evert (37) in ballet-rokje bereikte miljoenen mensen. Daar zat een speciale boodschap voor zijn dochter aan vast.

