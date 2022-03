Nieuws gemist? Piet Paulusma overleden en Verstappen valt uit. Dit en meer in jouw overzicht

De 49-jarige vrouw die al sinds maandag vermist werd, is zondagmiddag in levende lijve aangetroffen in een bos bij Emst. De vrouw was erg verzwakt en niet goed aanspreekbaar. Ze is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Weerman Piet Paulusma is overleden. © Brunopress

Weerman Piet Paulusma is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft Omroep Max-baas Jan Slagter laten weten. ‘Piet leed al geruime tijd aan kanker, waar hij geen ruchtbaarheid aan wilde geven.’

In Harderwijk zijn bijna 20 boten in de as gelegd door een verwoestende brand. De schepen lagen in de winterstalling opgeslagen, dicht op elkaar. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Pas later op de ochtend mochten mensen langs de afzetting om te kijken of hun jacht de vuurzee doorstaan had. Buurvrouw Angela werd gewekt door angstige stemmen op straat.

Een nieuw tijdperk in de Formule 1 begon voor wereldkampioen Max Verstappen met een koningsdrama. Met 0 WK-punten vanwege een late uitvalbeurt en het besef dat Ferrari nu de sterkste is. Vertrokken van poleposition hielp Ferrari-coureur Charles Leclerc de Scuderia aan de eerste zege in tweeënhalf jaar tijd.

Volledig scherm Haller en Antony vieren de 3-2. © ANP

De klassieker werd uiteindelijk toch nog gewonnen door de Amsterdammers. Arne Slot zei vooraf dat hij hoopte dat Feyenoord rivaal Ajax er slecht zou laten uitzien. Dat lukte een helft, maar in deel twee herstelde Ajax de orde met door de aanhang hevig bejubelde doelpunten van Tadic en Antony: 3-2.

Vanaf morgen begint een zonnige eerste lenteweek. De zon neem in kracht toe. Met een zwakke zuidelijke wind wordt zeer zachte lucht aangevoerd. Op maandag wordt het 15 tot 18 graden in de middag met de hoogste waarde in het zuiden van het land. Dinsdag lijkt de warmste dag van de week te worden met in de middag 17 graden op de Wadden tot 20 graden in Noord-Brabant en Limburg.

Volledig scherm Ger Visser ziet nog wel mogelijkheden zijn huis te behouden. © Ronald Hissink

De gevallen onroerendgoedmagnaat en voormalige kantorenkoning Ger Visser verloor alles en raakt straks ook nog zijn villa in Gorssel kwijt. De woning - waarde anderhalf tot twee miljoen euro - maakt deel uit van de afwikkeling in het faillissement van Visser en zijn Deventer kantorenfirma Eurocommerce. Visser zelf gelooft nog steeds dat het niet zover komt: ,,Ik geef nooit op.”

Sybe Schaap, hoogleraar en oud VVD-senator, volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Ook de debatten in de Nederlandse politiek. Hij waarschuwt voor een (mondiale) samenleving die de realiteit en daarmee de waarde van de kwetsbare democratie uit het oog verliest. ,,Ik durf het zo onderhand wel aan rechtstreeks de vergelijking met Hitler te maken.”

Volledig scherm Een laag inkomen, slecht geïsoleerd huis en torenhoge energieprijzen. Het brengt duizenden inwoners in financiële problemen. © Foto Freddy Schinkel

De energiecrisis raakt alle lagen van de samenleving hard. Huishoudens met een kleine beurs voelen het misschien wel het meest. Volgens de Woonbond leven momenteel een half miljoen Nederlanders in energie-armoede. Hoe gaan zij om met de stijgende kosten? En is het huishoudboekje nog wel rond te breien?

En dan nog even dit: Kan zanger en rapper Snelle zich op voetbalgebied meten met de spelers van GA Eagles? En kan GA Eagles-aanvoerder Bas Kuipers muziek maken? De twee gaan de komende weken deze en andere uitdagingen aan in een nieuwe online videoserie van de eredivisionist.

