Nieuws gemist? Plotselinge vaccinatiestop in Zwolle en boosheid om bouwplannen in Apeldoorn. Dit en meer in jouw overzicht

VIDEO Een huis kopen in coronatijd is een behoorlijk gedoe: hoe doe je alles corona­proof?

17 februari Verhuizen is altijd chaotisch en corona doet daar nog een schepje bovenop. Elke stap in het proces van een huis kopen gaat anders dan we gewend zijn. Daarom maakt De Stentor een overzicht van alle veranderingen. Orde in de chaos!