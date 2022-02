Nieuws gemist? Poetin verklaart Oekraïne de oorlog en activisten starten klopjacht op artsen. Dit en meer in jouw overzicht

President Vladimir Poetin heeft Oekraïne officieel de oorlog verklaard: het Russische leger is vanochtend vroeg Oekraïne binnengevallen. De aanval wordt wereldwijd scherp veroordeeld. Oekraïners vluchten massaal voor het oorlogsgeweld. Lees alles over de laatste ontwikkelingen in ons speciale dossier.

Ziekenhuizen in deze regio handhaven de mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand, maar het Deventer Ziekenhuis vormt daaropeen uitzondering: ‘Wij willen graag meebewegen met de versoepe­lin­gen die voor de hele maatschap­pij gelden.’

Twee dagen na de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store houdt het de gemoederen nog flink bezig. Toch zijn medewerkers van de Apple Store huiverig om te praten over de gijzeling: ‘Als ik iets zeg, verlies ik mijn baan.’

Een groep activisten is een klopjacht begonnen op artsen die zich in hun ogen niet aan de regels en coronarichtlijnen van hun beroepsgroep houden. Daarvan zijn er zes gericht tegen huisarts Els van Veen uit Dalfsen en neuroloog Jan Bonte uit Oudleusen: ‘Ze terroriseren ons.’

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de internationale sportwereld. Zo zullen er minmaal één maand geen sportwedstrijden in Oekraïne plaatsvinden. De UEFA beslist morgen of de Champions League-finale op 28 mei in Sint-Petersburg gespeeld kan worden. Ook heeft de Duitse voetbalclub Schalke 04 besloten om per direct de Russische sponsor Gazprom van het shirt te halen.

Ex-PSV’er Oleksandr Zinchenko én Oekraïens international heeft een duidelijke boodschap voor Poetin: “Ik hoop dat je de meest pijnlijke dood sterft.”

Formule 1-coureurs Sebastian Vettel en Max Verstappen reageerden geschokt en zien het niet zitten om mee te doen aan de GP in Sotsji: “Ik ga niet racen in Rusland.” Toch werd er vandaag ook nog echt gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya: zo verliep de tweede testdag.

Een opvallende transfer voor Wessel Been, de 18-jarige spits van PEC Zwolle Onder 21. Hij verkast naar de Italiaanse club UC Lecce. En dat is best wel even wennen.

Morgen vallen er nog lange tijd buien, plaatselijk ook met een winters karakter. Uiteindelijk laat de zon zich vaker zien en in de namiddag wordt het zo goed als droog. Het wordt een graad of 8. Bekijk hieronder het uitgebreide weerbericht.

Sjaak (61) ‘houdt al 180 dagen een bed op de ic in Apeldoorn bezet’ nadat hij met corona werd opgenomen en complicaties kreeg. Het Gelre ziekenhuis wil daar wat aan doen. “Eigenlijk is de ic niet geschikt voor een patiënt als ik.”

Nico (50) uit Kampen doet verwoede pogingen om weg te komen uit Kiev nu de Russen Oekraïne zijn binnengevallen. Hij wil met zijn vrouw Daria (42) en dochter Marta (11) zo snel mogelijk de grens oversteken naar Polen. Maar eenvoudig is dat niet.

En dan nog even dit: in het Urker museum kun je straks zeeziek worden: in de nieuwste attractie kun je namelijk een viskotter besturen. “Noem het maar geen ‘Visserij Experience’, we zijn hier op Urk niet zo van die Engelse woorden. We noemen het een Visserij Belevenis.’’

