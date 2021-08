Nieuws gemist? Politie achtervolgt vrijgezellenfeestje en Formule 1 uiteindelijk gewonnen door Verstappen. Dit en meer in jouw overzicht

Een vrijgezellenfeestje liep iets anders dan gepland. De feestende vriendengroep kreeg vanuit Zwolle een complete politiemacht, inclusief helikopter, achter zich aan. De politie dacht dat er iemand ontvoerd werd.

Vijf vrienden uit Heino en Raalte zijn in de nacht van zaterdag op zondag tegen een boom geklapt bij Broekland. Als door een wonder leven ze nog, beseft een van de vaders die op de onheilsplek komt kijken.

Volledig scherm Een uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een bedrijfspand op de hoek van De Hunze en De Reest in Dronten volledig verwoest. © Foto Freddy Schinkel

Woonwinkels in Dronten zijn volledig in vlammen opgegaan. In de vroege ochtend leek de brand geblust, maar laaide toch weer op. De eigenaren van de winkels zijn machteloos.

Tanja Groen verdween 28 jaar geleden. Maar de studente is zeker niet vergeten. Dinsdag zijn er zelfs twee stille tochten voor haar.

Volledig scherm Red Bull's Max Verstappen achter de safetycar © AP

De Formule1-fans hebben de hele middag aan de buis gekluisterd gezeten. Niet omdat het zo spannend was. Maar omdat er door de hoosbuien niet gereden kon worden. Uiteindelijk was het toch een beetje eind-goed-al-goed, met Verstappen die zich winnaar mag noemen.

Volledig scherm Allebei een gouden plak! © Henri van der Beek

Dit gouden liefdeskoppel uit Apeldoorn kan nu eindelijk sámen genieten. Wielrenner Jeffrey Hoogland (28) won altijd, zijn vriendin Shanne Braspennincx (30) bijna nooit. Tot deze zomer.

Niet dat hij won. Maar als je morgen bij de koffieautomaat iets leuks wil vertellen: Niki Terpstra belandde tussen de Bretons koeien.

Op steeds meer plekken is het zo goed als droog. In het zuidoosten kan er nog tot in de vroege avond af en toe wat regen vallen. Elders kan af en toe de zon even doorbreken. Vannacht is er een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon bij maximumtemperaturen van ongeveer 21 graden. In het zuidoosten is een enkele bui niet uitgesloten. De dagen daarna blijft het droog bij maxima die uitkomen rond 20 graden.

Ton (89) heeft toch mogen geniet van de wedstrijd GA Eagles-Sparta. Zijn coronavaccinatiebewijs werkt nog steeds niet. Maar in de Adelaarshorst weten ze dat de supporter zijn vaccins gehad heeft.

Waarom het RIVM bewust vaag is over de vaccinatiegraad? Datajournalist Dominique zocht het voor u uit.

Harskamp was vorige week even het middelpunt van de wereld, toen de jongeren uit het dorp actie voerden tegen de komst van gevluchte Afghanen. Vandaag gingen het in de kerken over liefhebben. En werd bekend dat de Afghanen in het dorp verhuizen naar Heumensoord.

Volledig scherm Evert Zandbergen is weer thuis. © William Hoogteyling

Evert kreeg tintelende tenen. En raakte daarna volledig verlamd. Nu hij letterlijk opkrabbelt nadat de doktoren alles probeerden, vertelt hij zijn verhaal. ,,Ik nam al afscheid van mijn kinderen.”

En dan nog even dit: Hoe een Zwitserse koe van een berg gehaald wordt als de tractor niet meer op de hoogste alm kan komen? Nou, zo.

