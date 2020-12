Nieuws gemist? Politie grijpt in op illegaal feest en nieuwe coronamaatregelen in aantocht

Delen per e-mail

De geest is weer enigszins terug in de fles op Urk. Afgelopen weken was het elk weekend raak in het vissersdorp. Dit weekend bleven rellen uit, hoewel het wel zwart zag van de jongeren.

Opnieuw moest de politie ingrijpen bij een illegaal feest. Dit keer in Heerde. De politie trof de feestvierders aan op een plek zoals je ze alleen in films ziet.

Steeds meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood op de kaart. Het aantal besmettingen neemt toe. Toch is er een veiligheidsregio in het Oosten die minder besmettingen noteerden afgelopen etmaal.

En omdat het aantal besmettingen in Nederland zo blijft stijgen, kwam het kabinet vandaag bijeen in het Catshuis. Het staat vast dat premier Rutte morgen of dinsdag strengere maatregelen aankondigt. Dit zijn de opties.

Op de mooist mogelijke manier sloot Max Verstappen zijn zesde seizoen in de Formule 1 vandaag af. Zo zagen we de Nederlandse Formule 1-coureur zelden.

Ajax-speler Quincy Promes is opgepakt voor een steekpartij in juli in Abcoude. Bij het incident zou een familielid ernstig gewond zijn geraakt.

Morgen valt er eerst nog af en toe regen. In de middag is het grotendeels droog en kan het in het westen soms opklaren. Het wordt 10 tot 12 graden.

Even aankloppen bij de buurvrouw voor een gesprek en de mishandeling houdt op. De campagne van de Rijksoverheid om huiselijk geweld tegen te gaan, steekt Marjon (46). Acht jaar lang werd de Zutphense mishandeld door haar inmiddels ex-man. Zestien jaar na die zware tijd doet ze haar verhaal in dit interview.

Hij leidde een prachtig leven. Maar nu is Andrin zijn baan in de logistiek kwijt, net als net als kilo’s lichaamsgewicht en veel levensvreugde. Hoe dat komt? Door deze allesverwoestende drugs.

En dan nog even dit: Door het mondkapje neemt het aantal klachten over benauwdheid toe. Hoe je toch goed kan blijven ademen? Deze hyperventilatiecoach geeft je tips.

