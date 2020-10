Nieuws gemist? Politie staat voor raadsel en tuin vol zaagsel. Dit en meer in jouw overzicht

Een bijzondere situatie in Dronten. Vlakbij het centrum heeft een gevechtshelikopter van de luchtmacht gisteravond een voorzorgslanding gemaakt. De helikopter is daar tot vandaag blijven staan.

Wie herkent de man op deze foto? Hij werd in juli dood gevonden in ’s-Heerenbroek bij Kampen. Na twee maanden onderzoek, staat de politie nog steeds voor een raadsel. Dit is de reden dat ze nog één poging doen.

Volledig scherm © politie

Bij een ernstig ongeluk op de Zwolseweg in Wenum Wiesel is een jongen van 14 jaar uit Apeldoorn overleden. Het slachtoffer zat op de fiets en werd geschept door een auto op het moment dat hij de weg wilde oversteken.

Mondkapjes, ze zijn vandaag (opnieuw) hét onderwerp van gesprek vanwege het dwingende advies om ze te gebruiken in openbare ruimtes. Ook middelbare scholieren en docenten worden gevraagd om op deze plekken op school mondkapjes op te zetten.

Ajax heeft het niet echt getroffen tijdens de loting van de Champions League. De club werd gekoppeld aan Liverpool, Atalanta Bergamo en de Deense kampioen FC Midtjylland. En Koeman, Messi en De Jong komen met FC Barcelona onder andere Juventus tegen met Ronaldo en De Ligt.

Het wordt opnieuw een regenachtige dag, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt ongeveer 17 graden.

De wereld van Maud (24) uit Eerbeek stortte afgelopen maart in. Op de dag dat Rutte de intelligente lockdown afkondigde, kreeg ze de diagnose borstkanker. Nu deelt ze haar strijd met de wereld. ‘Ik ben ziek, terwijl we heel verliefd zijn’

Wel 200 keer per dag je ex bellen? Een man uit Apeldoorn werd er vandaag in de rechtbank voor veroordeeld en kreeg een straf opgelegd. Dit is de reden dat hij de vrouw stalkte.

En dan nog even dit: Een vriendengroep heeft een bruidspaar in het Oosterwolde verrast door maar liefst 40 kubieke meter zaagsel in hun tuin te storten. Wat het pasgetrouwde stel er zelf van vindt?