Nieuws gemist? Politiek is klaar met 'dreigboeren • Excuus voor Dutchbat

Eerste herdenking ooit in Giethoorn en aandacht voor de oorlog in Oekraïne: dit was 4 mei in Oost-Nederland

De eerste officiële dodenherdenking ooit in Giethoorn. Een 97-jarige Britse airgunner die als laatst overgeblevene voor de 42ste keer aanwezig was bij de herdenking in Dronten. Een speciale herdenking voor de joodse gemeenschap in Zutphen. En op verschillende plekken in de regio werd stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Dit was dodenherdenking in Oost-Nederland.

4 mei