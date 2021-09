Nieuws gemist? Polsbandje in de horeca en bloedspoor in Deventer. Dit en meer in jouw overzicht

De Zwolse horeca heeft de oplossing voor het coronatoegangsbewijsgedoe. Een keer controleren en dan krijg je een polsbandje, waarmee je je vrij in de kroegen kan begeven tijdens het uitgaan.

In Deventer werd vannacht een honderden meters lang bloedspoor getrokken. Een man werd verwond op de Brink aan het begin van de nacht, maar vervolgens liep hij een gehele route door de binnenstad, overal bloed achterlatend. De hulpdiensten vonden hem uiteindelijk in de winkelstraat.

Een dollemansrit eindigde in een weiland in Epse. Het 16-jarig vriendinnetje liet de Arnhemmer voor wat ze was: hij belde geen 112, maar appte zijn ouders voor hulp. Daar vond de rechtbank vandaag wel iets van.

Een 17-jarige jongen is opgepakt als verdachte in Deventer. Hij zou degene zijn die in het weekeinde drie vrouwen lastig had gevallen tijdens het hardlopen.

En we zijn weer aan het werk op kantoor en dat is te merken: het was vanochtend de drukste file in tijden.

Mocht Klaas Jan Huntelaar eigenlijk wel het veld op afgelopen weekeinde bij amateurclub HC’O3 in Drempt? Dat zoekt de KNVB nu uit. Er moet namelijk een Internationale Overschrijving zijn.

PEC Zwolle-supporters die zich misdroegen bij uitwedstrijden in Deventer en Utrecht kunnen rekenen op stadionverboden. De KNVB is een vooronderzoek begonnen.

Vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe, later gevolgd door wat regen. De temperatuur daalt onder de bewolking niet verder dan een graad of 12, in het oosten lokaal nog tot 10 graden. Woensdagochtend gaat het overal regenen en vooral het noordwesten kan veel neerslag verwachten: lokaal meer dan 20 mm. Later komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 15 graden en daarbij gaat het vanaf de namiddag vooral langs de noordkust stevig waaien. Mogelijk stormachtig (8 Bft) met windstoten van 80-100 km/uur. Elders blijft het rustiger.

In Deventer is Bertus de bekendste zwerver. Hij sjouwt altijd door de stad. En 's nachts heeft hij zijn eigen plekje. Maar daar is nu brand gesticht. Deventenaren helpen Bertus.

Een wandtapijt uit de 18e eeuw van vier bij bijna 3 meter is vanochtend van de wand gehaald in het Stedelijk Museum Kampen. Het kleed met de naam ‘Clitia en Apollo’ wordt eerst ingevroren voordat het gerestaureerd wordt.

Het Dolfinarium mag dieren verkopen aan China, vindt minister Carola Schouten. Maar op het dierenwelzijn moet het Nederlandse park zelf toezien. Dierenwelzijnsorganisaties vinden dat een wassen neus.

Yordi uit Zeewolde kreeg 200 afwijzingen voordat ze een baan kreeg. Nu werkt ze als adviseur voor vluchtelingen.

En dan nog even dit: Een speelgoedzaak is een plek waar je de kinderen niet meer wegkrijgt? In Breda is een winkel, waar ze maar 1 soort speelgoed verkopen. En mensen komen van heinde en verre er naartoe.

