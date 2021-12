Nieuws gemist? Prinses Amalia viert achttiende verjaardag en Abu Dhabi kleurt komend weekend oranje. Dit en meer in jouw overzicht

Sinds afgelopen vrijdagavond was de politie in Meppel op zoek naar een 33-jarige man. Hij was van huis vertrokken zonder jas en schoenen. Vandaag werd zijn lichaam door het Veteranen Search Team gevonden.

Zeg je ‘All you need is love’, dan zeg je Robert ten Brink. Maar zonder Zutphenaar Joris van Ooijen had het programma nooit bestaan. Vandaag overleed de man die ook achter ‘Wie ben ik?’ zat. Goede vriendin Anna Roos Meerbach blikt terug.

Een vrachtwagenchauffeur is vanochtend aan de dood ontsnapt dankzij snel handelen van een Picnic-medewerker. De trucker kreeg plotseling een hartaanval bij een distributiecentrum aan de Ecofactorij in Apeldoorn.

Prinses Amalia vierde vandaag haar achttiende verjaardag. Welke cadeaus zij privé van haar ouders kreeg, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar omdat Amalia vanaf vandaag troongerechtigd is, kreeg ze wel drie andere bijzondere cadeaus.

Abu Dhabi kleurt komend weekend oranje, zoveel is duidelijk. Vliegtuigen vol Max Verstappen-fans reizen donderdag naar de Emiraten om de historische ontknoping van het Formule 1-kampioenschap mee te maken.

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP, Reuters

Het lijkt hommeles bij wielerploeg Team DSM, want weer vertrekt een renner. En ditmaal niet de minste: Tiesj Benoot, oud-winnaar van Strade Bianche, verkast naar alle waarschijnlijkheid naar het Nederlandse Jumbo Visma.

Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon breekt geregeld door en het wordt 6 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ryan (29) is trans en non-binair, én zes maanden zwanger van zijn partner David (31). In Nederland zijn er nog niet veel stellen die in hetzelfde schuitje zitten als zij. En dat blijkt, want ze lopen tegen allerlei zaken aan: ‘Als ik straks bevallen ben en we het kindje gaan aangeven, sta ik automatisch als moeder opgeschreven.’

Is dit het wonder van Staphorst? Of is het louter toeval? Feit is dat er sinds de plaatsing van luchtreinigers in de Staphorster klaslokalenscholen vrijwel geen coronabesmettingen meer zijn onder de basisschooljeugd.

Volledig scherm Het wonder van Staphorst. Na plaatsing aircleaner van PlasmaMade geen besmettingen meer op de baisscholen. © Wilbert Bijzitter

En dan nog even dit: Urenlang vloog er vanmiddag een vliegtuigje boven Deventer heen en weer. Maar wat deed het daar nou precies?

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.