Nieuws gemist? Racen op het platteland: mag dat? • Baron wil af van wolf

Auto’s en motoren die over het platteland racen. Het gebeurde dit weekend onder meer in het Vechtdal. In gebieden waar boeren te horen hebben gekregen dat ze minder stikstof moeten uitstoten. Is dat nog van deze tijd?

Kampen heeft zich het lot van Henk de Velde aangetrokken. De befaamde zeezeiler woont een boot in Ketelhaven, maar heeft een ernstige vorm van darmkanker. Chemotherapie kan niet vanaf die boot. Zijn hulpkreet om woonruimte is niet aan dovemansoren gericht: een oplossing is in zicht.

Een spookrijder is vannacht op de A28 bij Hooghalen (Drenthe) frontaal op een andere auto gebotst. De spookrijdende automobilist en een 35-jarige vrouw zijn bij het ongeluk om het leven gekomen.

Volledig scherm Bevallen midden op de parkeerplaats van een supermarkt in Holten, het overkwam Desiree ten Hove. Editie - REGIO FOTO: Emiel Muijderman EVM20220509 © Emiel Muijderman

Ze waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de bevalling ging zo snel dat Desiree ten Hove dat niet haalde. Op de parkeerplaats van de Aldi in Holten werd Lotte geboren.

Een spannend voetbalweekeinde vol besluiten liep niet overal gezellig af. De Witkampers en VV Doetinchem bevochten elkaar op neutraal terrein in Eefde voor een plek in de tweede klasse. De spannende wedstrijd kreeg een ontluisterend einde, met een staking in de laatste minuten en een knokpartij tot besluit.

Een paar besloten wedstrijden en zelfs trainingen achter een gesloten hek. De traditionele voorbereiding van GA Eagles in Terwolde was de afgelopen twee jaar vanwege corona een doodse, sfeerloze bedoening. Maar nu klinken weer luid alle toeters en bellen.

De stikstofplannen van minister Christianne van der Wal uit Hierden zetten boeren onder grote druk. Is er nog een toekomst? Zo ja, welke dan? Op bezoek bij de opleiding melkveehouderij van Landstede in Raalte.

Volledig scherm ST20220531-16996 directeur de hoge Veluwe Fotodatum: Donderdag 02-juni-2022 Plaats : Hoenderloo Adres : Apeldoornseweg 250 Onderwerp : Portret van directeur Seger van Voorst tot Voorst van nationaal park De Hoge Veluwe. Is bedoeld voor bij een interview in Z foto: Henri van der Beek © Henri van der Beek / Getty Images

Seger baron Van Voorst tot Voorst (60) bestiert ’s lands bekendste Nationaal Park: De Hoge Veluwe. En na een werkdag wacht thuis in Salland het familielandgoed Den Alerdinck II. Een gesprek over discriminatie van de adel, de blije boodschap, poepen in het park en – hoe kan het ook anders – de wolf.

En dan nog even dit: Dansend liep brandweerman Jeroen van Rijswijck vanmorgen door het bos in Ugchelen. Hij was samen met zijn collega’s opgeroepen voor een bijzonder blusklusje.

