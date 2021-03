Nieuws gemist? Razendsnelle coronatest komt naar Overijssel en Zwolse oud-bajesklant gooit roer om. Dit en meer in jouw overzicht

Met een ademtest binnen enkele minuten vaststellen of iemand corona heeft: ideaal! In twee steden in Overijssel is het binnenkort mogelijk. Ook de GGD Noord- en Oost Gelderland treft al voorbereidingen.

De Ruinerwoldse vader Gerrit Jan van D. leefde jaren met 6 van zijn kinderen afgezonderd op een boerderij. Volgens het OM werden ze tegen hun wil vastgehouden. Tóch besloot de rechtbank Van D. niet te vervolgen.

Voor de vijftigste keer in de geschiedenis van het dierenpark is in de Apenheul in Apeldoorn een gorilla ter wereld gekomen. De geboorte van de schattige jong is om meerdere redenen bijzonder.

De nieuwste bewoner van de Apenheul.

Nieuwe ontwikkelingen in de zaak van de geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters. De politie kan nu verder met een gericht onderzoek.

GA Eagles is in de race om de derde periodetitel. Winst op TOP Oss morgenavond in een must. Zorgt de terugkeer van deze vleugelspeler, die zes maanden (!) aan de kant stond, voor een extra boost?

Een medaille op Olympische Winterspelen in 2022: dat is het grote doel van deze 35-jarige Zwollenaar.

Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. Of de temperatuur ook oploopt? Check hier het weerbericht!

Ze sliep in haar auto, in bossen, in tenten, caravans, chaletjes en huizen. Trudie Rooijmans (40) uit Ermelo was twee jaar noodgedwongen op de vlucht. Na een lange zoektocht gaat het nu eindelijk ‘redelijk goed’.

Zwollenaar Kars Bakker (48) was bepaald geen lieverdje. Hij zat meermaals in de bak, onder meer voor wietkweek en geweldpleging. Onlangs nam zijn leven een verrassende, intellectuele wending.

En dan nog even dit: Hooikoorts of corona? Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen in de symptomen. ‘Maar neem vooral geen risico’, benadrukt GGD-arts Klaas Koiter.

